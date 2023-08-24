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陸大使就核汙水排海 向日本政府提出嚴正抗議

聯合報／ 大陸中心／即時報導
日本核汙水排海引發中國大陸強烈反彈。（法新社）
日本核汙水排海引發中國大陸強烈反彈。（法新社）

中國大陸對於日本排放核汙水反應強烈。大陸駐日大使吳江浩24日就此向日本外務事務次官岡野正敬提出嚴正抗議。吳江浩強調，海洋是全人類賴以生存的藍色家園，日方無權擅自決定向海洋傾倒核汙染水，必須對由此引發的後果承擔全部責任。

他並對大陸因此宣布全面暫停日本水產品進口辯護，稱這是理所當然的，也是完全必要的。造成這一局面的責任完全在日方，日方應該反躬自省。

根據大陸駐日本大使館發布的新聞稿，吳江浩表示，日方罔顧國內外強烈質疑和反對呼聲，將核汙染風險轉嫁給包括中國在內周邊鄰國和國際社會，將一己私利凌駕於地區和世界各國民眾長遠福祉之上，將全球海洋環境和全人類健康作為危險賭注，執意正式啟動福島核汙染水排海，中方對此堅決反對，再次向日方提出嚴正抗議，要求日方立即中止這一極端自私自利和不負責任的行為。

吳江浩指出，福島核事故是迄今全球發生的最嚴重核事故之一，造成大量放射性物質洩漏。國際上沒有以排海方式處理的先例，更缺乏經過科學和實踐檢驗、確證「安全無害」的排海技術。

吳江浩稱，回顧人類歷史，由於人為決策失誤導致生態災難的慘痛教訓比比皆是，我們不能讓類似的悲劇再次上演。

吳江浩表示，中方嚴肅敦促日方立即停止排海，以負責任的態度同周邊鄰國誠實溝通，接受國際社會嚴格監督，切實採取科學、安全、透明的方式處置核汙染水。如果日方執意為之，將背上長遠的道義與法律責任。

日本 福島

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