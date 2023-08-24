陸委會宣布將恢復陸客來台 許舒博：開大門走大路 不要做小動作

陸委會24日公開宣布新的兩岸人員往來鬆綁措施，自9月1日開始恢復第三地陸客來台觀光，且將恢復兩岸團客旅遊，初期每天2,000人次，也放寬陸籍人士來台商務交流。商總理事長許舒博建議，政府應該開大門走大路，不要做任何限制，「又想開又不想開，不要這樣子做那麼多的小動作。」

許舒博24日參加在河南省新鄉市舉辦「2023豫台經貿洽談會暨兩岸智慧裝備製造中原論壇」晚宴前指出，他也跟陸委會主委邱太三提到，是否對有直航的路線省市先優先開放，尤其直航的部分。因為直航價格才會便宜，否則機票轉機的機票價格貴到根本不可能出團。

許舒博進一步指出，開大門走大路，「兩岸的交流除非台灣說我不要了，不然你要把門完全關就要完全關，你又想開，又不想開，不要這樣子做那麼多的小動作，就全部的開大門走大路完全開。」

許舒博強調，政府宣布開放，雖然有一個起點也好，但還是不夠，還是有商榷的空間。即使陸委會說政策將以1個月為準備期，並視陸方回應，再確定實施日期。「但大陸也講，你要先開放，以後我們再看怎麼做吧。」