惠譽將碧桂園服務信評降至垃圾級 股價反逆勢大漲逾10%

受到大陸巨頭房企碧桂園爆雷波及，國際信評機構惠譽下調其旗下公司「碧桂園服務」信貸評級至「垃圾」級別（由「BBB-」下調至「BB+」），同時將公司列入負面觀察名單，代表之後有可能進一步下調評級。但受到近日大陸房市政策處優化調整期，樓市修復預期強烈。碧桂園服務與碧桂園股價似乎不受降評影響，在24日港股收盤分別漲10.44%、10%。

惠譽表示，碧桂園服務公司的業務增長、品牌聲譽、盈利能力及融資渠道，可能受到同系碧桂園流動性壓力加劇的負面影響，因此下調評級；而將其列入負面觀察名單是反映碧桂園服務流動性及流動資金可能被侵蝕的風險，以及財政政策改變的可能性。

另一國際信評機構穆迪10日下調碧桂園企業家族評級（CFR）從B1下調至Caa1，代表信用風險非常高。並將評級前景定為負面，因其償債能力存在不確定性。

碧桂園的債務危機也蔓延到亞洲新興債市。此前，摩根大通（小摩）15日將2023年全球新興市場高收益債違約率預估值從原先的6%上修至9.7%，並將亞洲高收益債違約率預估值從4.1%調升至10%，如果排除中國房地產相關債券，違約率僅有1%，並預測2023年大陸房地產的違約案件對總體違約量的佔比將接近40%

外資機構也大砍碧桂園股票的目標價，大摩報告指出，人民幣當前疲軟，加上碧桂園流動性與房屋銷售持續惡化，調低碧桂園目標價69％，將評等降低至「減持」。