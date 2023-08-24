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大陸恐中止ECFA 陸委會：應心平氣和推動兩岸貿易

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會副主委兼發言人詹志宏24日表示，ECFA是兩岸都互蒙其利，我方不期待大陸貿然將ECFA中止，呼籲陸方「心平氣和地推動兩岸正常貿易」。 （記者陳宥菘／攝影）
陸委會副主委兼發言人詹志宏24日表示，ECFA是兩岸都互蒙其利，我方不期待大陸貿然將ECFA中止，呼籲陸方「心平氣和地推動兩岸正常貿易」。 （記者陳宥菘／攝影）

大陸近期在兩岸經貿領域頻繁出招，大陸商務部更罕見針對ECFA發言，表示將研究中止或部分中止ECFA給予台灣的關稅優惠，國台辦亦表示支持相關部門採取相應措施，引發外界對於大陸中止ECFA，甚至是對「兩岸經貿脫鉤」的擔憂。對此，陸委會副主委兼發言人詹志宏24日表示，ECFA是兩岸都互蒙其利，我方不期待大陸貿然將ECFA中止，並呼籲陸方「心平氣和地推動兩岸正常貿易」。 

詹志宏於24日例行記者會作出上述表示。他說明，兩岸當初在談ECFA時，雙方都已加入WTO，但並沒有針對雙方的貨品的往來與貿易有做任何的協商，因此兩岸透過ECFA，逐步研究貨品、貿易上面，一些關稅與非關稅的障礙，希望透過雙方協商來逐步實現（消除障礙）。

詹志宏指出，既然已有協議在，協議也有協調溝通機制，陸方若有意見，應透過此機制提出，使雙方對於意見分歧尋求解決，「而不是很貿然地說，我發覺有蟲，全世界都沒蟲，只有他那一顆有蟲」。他強調，這牽涉到兩岸整體貿易的問題，呼籲陸方「心平氣和地來推動兩岸正常貿易」。

詹志宏表示，ECFA是兩岸都互蒙其利，他們（大陸）也有受惠的事項，否則不會達成協議，因此我方不期待大陸貿然將ECFA中止。

至於兩岸當前是否逐漸「脫鉤」？詹志宏回應，中共近年經常利用一些手段來對台灣施壓，如突然中斷農漁產品進口、限制觀光旅遊與陸生來台，台商在大陸投資也遇到種種困難，這些對台施壓手段是「損人不利己」，台灣也慢慢從兩岸間的高度依賴面向全世界。詹志宏說，「他們（陸方）現在連協商、談判都一再地用各種理由阻止，當然是我們非常不樂見的」。

詹志宏還說，近期大陸很多作為具有「針對性」，其所作所為目的在於「介入選舉」，他呼籲對岸不應用任何的手段來威逼利誘台灣的選民順從大陸的期待。

ECFA 詹志宏 機制

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