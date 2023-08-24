美團第2季財報獲利人民幣46.8億元大幅轉虧為盈

大陸最大外賣平台美團公司24日公布第2季財報顯示，營收人民幣679.6億元，年增33.4%；淨利潤人民幣46.8億元（約新台幣206億元），相較去年同期虧損人民幣11億元，大幅轉虧為盈。

新浪財經報導，隨著線下消費持續復甦，美團核心本地商業包括原有的餐飲外賣和到店、酒店及旅遊分部，還有美團閃購、民宿以及交通票務等均出現大幅成長，單季度營收達人民幣512億元，年增39.2%，尤其美團到店、酒店及旅遊業務第2季交易額較去年同期大增120%，年度活躍商家數及年交易使用者數創下新高紀錄。

美團公司表示，在第2季眾多假日消費及行銷活動的刺激下，電子產品和家電產品在二三線城市的線上滲透率顯著加快，日用品、美妝個護以及母嬰產品等品類都出現了強勁的季度增長。美團閃購日訂單量峰值於第2季再次突破1,100萬單，需求端也反過來促進了平台上供給端的豐富度提升，美團閃購年活躍商家數年增30%。