快訊

面露驚訝神情 到底和蔡總統說了什麼？侯友宜吐答案

美團第2季財報獲利人民幣46.8億元大幅轉虧為盈

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
美團第2季財報獲利人民幣46.8億元大幅轉虧為盈。（網路照片）
美團第2季財報獲利人民幣46.8億元大幅轉虧為盈。（網路照片）

大陸最大外賣平台美團公司24日公布第2季財報顯示，營收人民幣679.6億元，年增33.4%；淨利潤人民幣46.8億元（約新台幣206億元），相較去年同期虧損人民幣11億元，大幅轉虧為盈。

新浪財經報導，隨著線下消費持續復甦，美團核心本地商業包括原有的餐飲外賣和到店、酒店及旅遊分部，還有美團閃購、民宿以及交通票務等均出現大幅成長，單季度營收達人民幣512億元，年增39.2%，尤其美團到店、酒店及旅遊業務第2季交易額較去年同期大增120%，年度活躍商家數及年交易使用者數創下新高紀錄。

美團公司表示，在第2季眾多假日消費及行銷活動的刺激下，電子產品和家電產品在二三線城市的線上滲透率顯著加快，日用品、美妝個護以及母嬰產品等品類都出現了強勁的季度增長。美團閃購日訂單量峰值於第2季再次突破1,100萬單，需求端也反過來促進了平台上供給端的豐富度提升，美團閃購年活躍商家數年增30%。

人民幣 酒店 使用者

延伸閱讀

「世界第一」大芒果重8斤比人頭大 熟識ㄟ親友才有口福

36歲500強總監 被裁後跑外賣…出門動起來、還能減肥

中國放寬出境旅行團 國際航班量僅有疫情前5成

大陸促進消費 數位人民幣助攻

相關新聞

碧桂園、SOHO中國爆雷後的四種下場 誰是下一個恒大？

眾多大陸開發商正站在懸崖邊上，現金流告急，拿不出錢來還債。最後等待在它們前方的是破產清算嗎？如若重量級房地產企業破產，官方危機處理又有哪些手段可用？

王源代言也救不了！品渥半年扣非淨利潤下滑約930%

近期，大陸進口牛奶企業的日子似乎愈趨困難，就算重金邀請大陸知名偶像王源（TFBOYS成員之一）來當代言人，也難以救回業績...

中國經濟不佳消費意願降 赴日旅遊爆買潮恐難再現

中國於10日開放團客訪日，許多日本觀光業者期待帶來大量消費。但分析認為，中國經濟不佳影響消費意願，爆買潮可能不會出現。另...

香港4大家族兩家參戰 餘屋殺至55折…台灣會上演？

港媒報導，繼李嘉誠之後，香港四大家族之一的恆基兆業地產也加入破盤戰，宣布旗下九龍灣商辦案「創豪坊」餘屋，以原先售價55折...

碧桂園風暴／習近平的「矛盾」 掀起碧桂園與中植系違約風暴

「成也習近平，敗也習近平」，在習近平主政之下，大陸近年來處於泡沫破裂危機邊緣的房地產公司，生存變得更加艱難、脆弱了！

惠譽將碧桂園服務信評降至垃圾級 股價反逆勢大漲逾10%

受到大陸巨頭房企碧桂園爆雷波及，國際信評機構惠譽下調其旗下公司「碧桂園服務」信貸評級至「垃圾」級別（由「BBB-」下調至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦