手機難賣害慘鏡頭出貨量 舜宇光學少賺近7成

大陸知名光學產品製造商舜宇光學科技22日公告2023中期業績，顯示上半年營收約為人民幣142.8億元，年比下滑約15.9%。淨利潤人民幣4.37億元，年比更大減67.8%。

綜合陸媒報導，舜宇光學表示，在營收方面，主要是手機相關產品減少30.67億元，年比下降24.04%所致。今年上半年，舜宇光學科技手機鏡頭出貨量較去年同期下降約21.3%至約5.13億件。其中，手機照相鏡頭模組出貨量較去年同期下降約11.8%至約2.55億件。

然而，相較於營收下滑15.9%，舜宇光學上半年淨利潤降幅更達67.8%。

有分析則認為，舜宇光學的出貨量下滑在意料之中。此前，舜宇光學於7月19日曾發布盈利預警公告稱，截至6月30日止，受全球智慧手機市場需求持續疲軟、產業競爭激烈，以及智慧手機鏡頭持續呈現降規降配趨勢，導致本集團手機鏡頭及手機鏡頭模組的出貨量年比下降，並加大了平均售價及毛利率壓力。

而舜宇光學的擴增現實（AR）及虛擬現實（VR）、數位相機等相關產品、其他鏡頭、球面鏡片及平面產品等業務收入，也有不同程度的下跌。

相關報導還分析，除了手機行情的原因外，另有三個原因：首先是舜宇光學其他收益及虧損由去年同期的負5,549.8萬元轉為今年上半的負1.24億元，虧損額變大。主要是衍生金融工具公允值變動產生的虧損達2.68億元，而去年同期該項目為虧損1,227.8萬元。

其次，舜宇光學的銷售及分銷開支增加7,666.2萬元，年比增長46.91%。對此，該公司於公告中表示，主要是由於銷售員工人數及薪資的上升和營銷活動的增加而影響。再來則是融資成本增加1.16億元，年比增長101.02%。

從公開資料顯示，舜宇光學創立於1984年，是綜合光學零件及產品的製造商。該公司於2007年6月在香港聯交所主板上市，是首家在香港上市的大陸光學企業，並於2017年成功入選恆生指數成分股，2020年首次納入恆生中國企業指數。其中，舜宇光學的車載鏡頭市佔率連續多年位居全球第一，還有其手機鏡頭、手機錄像模組市佔率也為全球第一。

另，據財富中文網顯示，2023年《財富》中國500強排行榜中，舜宇光學排名396位。