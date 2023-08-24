遞橄欖枝！我將恢復兩岸團客旅遊、陸籍商務人士來台

針對兩岸觀光旅遊僵局，我方今（24）日遞出橄欖枝，一口氣宣布恢復第三地大陸人士來台觀光、恢復兩岸團客旅遊，並放寬陸籍人士來台商務交流。

陸委會副主會詹志宏24日於例行記者會上表示，在疫情逐步趨緩之後，希望推動兩岸健康有序的交流。因應兩岸民眾旅行、旅遊商務的需求，在風險可控及做好配套前提下，會同交通部、經濟部公布相關開放規劃。

第三地大陸人士來台觀光方面，我方從9月1日起，恢復旅居及留學第三地陸籍人士，得申請許可來台從事觀光活動。

兩岸團體旅遊方面，將採「逐步漸進」方式。其中，陸籍團客來台，初期試辦每日限額2,000人次，利用小三通到金門、馬祖旅遊人數另計；我方組團赴大陸，依對等原則，適度調控赴陸人士，初期每日以2,000人次為原則。推動方式將自即（24）日起，以一個月為準備期，並視陸方回應，而後確定實施日期。

陸籍人士來台商務交流方面，自8月28日起，恢復大陸籍人士申請來台從事短期商務活動交流之參展、觀展、商務研習（含受訓）。但若涉及特定高科技產業，如積體電路製造業、分離式元件製造業等，仍維持專案申請才能來台。

詹志宏表示，我方依據最新情勢放寬陸籍人士入境管制措施，期盼大陸方面「相向而行」，採取相關作為，推動相關放寬措施，「我們已經踏出一步，希望陸方積極正面回應」。