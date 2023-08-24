快訊

對比高虹安火速起訴 律師曝12億棒球場無法偵結原因

台灣Burberry員工私下IG公審VIP！男星未消費遭嗆：是不是有錢人？

午後雷陣雨範圍擴大！15縣市大雨至晚上 注意雷擊強風

王源代言也救不了！品渥半年扣非淨利潤下滑約930%

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸品渥食品主營進口食品，通過反向代工的方式，將國外的牛奶、啤酒、糧油等產品，在原產地進行包裝之後，運往國內銷售。旗下擁有牛奶品牌德亞、啤酒品牌瓦倫丁、糧油品牌品利等。（取自德亞牛奶官方微博）
大陸品渥食品主營進口食品，通過反向代工的方式，將國外的牛奶、啤酒、糧油等產品，在原產地進行包裝之後，運往國內銷售。旗下擁有牛奶品牌德亞、啤酒品牌瓦倫丁、糧油品牌品利等。（取自德亞牛奶官方微博）

近期，大陸進口牛奶企業的日子似乎愈趨困難，就算重金邀請大陸知名偶像王源（TFBOYS成員之一）來當代言人，也難以救回業績持續下滑的走勢。大陸品渥食品23日公布今年上半年業績，鑑於進口牛奶業務下滑，該公司今年前六個月營收下降22.3%，扣非淨利潤則下降了約930%。

據品渥財報顯示，上半年品渥食品營收人民幣5.8億元，業績下滑的主要原因，與進口食品業務收入下滑有關，特別是進口牛奶的業務。今年上半，品渥進口牛奶業務收入人民幣4.6億元，年比下降21.4%，同期進口啤酒業務收入則為6,807.5萬元，也下滑20.2%。

第一財經消息指出，品渥食品是進口牛奶德亞的代理商，而乳品也是該公司起家的業務，收入佔其總收入接近8成。而數據顯示，2019至2022年，德亞牛奶曾連續4年為大陸進口牛奶銷量第一。於2022年6月，德亞宣布，將藝人王源作為其首位全球品牌代言人，盼進一步拉動收入增長。

然而，由於大陸今年的市場對乳品業並不友善。上半年，大陸原奶供應充足、乳製品產量大增，但終端市場只呈現出弱復甦的走勢。同時，國際奶製品價格卻年比大幅上漲，大陸奶製品進口量大幅下降。上半年大陸進口包裝牛奶26.4萬噸，年比減少32.8%，進口額人民幣2.7億元，年比減少了23%。

從品渥財報來看，今年上半德亞的收入不但下滑，且成本還在往上，上半年品渥食品乳品業務成本為人民幣4.2億元，比上年同期減少了0.2億元，乳品業務的毛利率也從25.3%下降至8.7%，跌了16.5％。而品渥的經銷商也出現了較大幅度的變化，上半年品渥的經銷商數從630個減至355個，少了43.7%。

有大陸業內人士分析，隨著大陸乳製品消費疲軟促銷力度較大及疊加匯率因素，未來進口牛奶在大陸市場的日子將會更加艱難。「就算是王源來代言，也難以緩解進口牛奶品類在大陸市場面臨的尷尬局面」。

還有商人指出，「目前公司的進口牛奶業務已經都暫停了，在等待價格的回落」。雖然歐盟原奶價格並不高，但由於俄烏衝突、能源危機等，造成了整體生產成本的大幅上升，拉高牛奶成品的價格，「價格都有年比超過3成的上漲」。

此外，獨立乳業分析師宋亮分析，目前大陸市場牛奶促銷力度大，加上進口牛奶整體成本上升，進口牛奶生意變得愈趨艱難。短期來看，大陸乳製品價格仍處低位，進口牛奶很難翻身。

重金邀請TFBOYS王源代言，大陸食品公司品渥食品2023上半年還是虧了人民幣5,846萬元。（取自第一財經）
重金邀請TFBOYS王源代言，大陸食品公司品渥食品2023上半年還是虧了人民幣5,846萬元。（取自第一財經）

牛奶 人民幣 業績

延伸閱讀

大改款Lexus LM台灣大缺車！從中國廠調配額也不夠交付

大陸頻出招促賴清德民調升 邱毅點柯文哲大選「致命傷」

大陸對台兩手策略 雙管齊下

別想光靠喝豆漿補鈣！一圖看懂補鈣食物有哪些及該吃多少份量

相關新聞

中國經濟不佳消費意願降 赴日旅遊爆買潮恐難再現

中國於10日開放團客訪日，許多日本觀光業者期待帶來大量消費。但分析認為，中國經濟不佳影響消費意願，爆買潮可能不會出現。另...

香港4大家族兩家參戰 餘屋殺至55折…台灣會上演？

港媒報導，繼李嘉誠之後，香港四大家族之一的恆基兆業地產也加入破盤戰，宣布旗下九龍灣商辦案「創豪坊」餘屋，以原先售價55折...

王源代言也救不了！品渥半年扣非淨利潤下滑約930%

近期，大陸進口牛奶企業的日子似乎愈趨困難，就算重金邀請大陸知名偶像王源（TFBOYS成員之一）來當代言人，也難以救回業績...

布局戰略新興產業 大陸將推出新的支持政策

中國大陸正加大力道布局戰略性新興產業。陸媒指出，大陸國資委正積極部署央企產業「煥新行動」和「未來產業啟航行動」，戰略性新...

中國官媒搭台階籲放寬限跌令救房企 輿論不領情

中國限跌令使房地產開發商手上有房賣不掉、消費者買不起，造成資金出現問題。官媒發表文章稱，應允許開發商以降價促銷方式自救。...

陸商務部：願進一步拓展中俄地方間貿易投資合作

俄羅斯雖然面臨西方國家的經濟制裁，但仍能獲得北京的支持。據中新社報導，大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表淩激日前表態，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦