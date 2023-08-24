支持資本市場 陸延續稅收優惠政策

大陸財政部、國家稅務總局、中國證監會等部門22日聯合公布，延續一批有利於資本市場持續健康發展的稅收優惠政策，相關政策執行至2025年或2027年底。

中新社報導，政策包括：

——為促進大陸與香港資本市場雙向開放和健康發展，對大陸個人投資者通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市股票取得的轉讓差價所得和通過基金互認買賣香港基金份額取得的轉讓差價所得，暫免徵個人所得稅。

——為支持貨物期貨市場對外開放，對境外個人投資者投資經國務院批准對外開放的中國境內原油等貨物期貨品種取得的所得，暫免徵收個人所得稅；對經國務院批准對外開放的貨物期貨品種保稅交割業務，暫免徵收增值稅。

——為支持實施創新驅動發展戰略，對個人投資者轉讓或持有創新企業存托憑證，給予個人所得稅優惠；對公募證券投資基金管理人運營基金過程中轉讓創新企業存托憑證取得的差價收入，暫免徵收增值稅。

——為支持創業投資企業發展，允許創投企業選擇按單一投資基金核算或者按創投企業年度所得整體核算兩種方式之一，對其個人合夥人來源於創投企業的所得計算繳納個人所得稅。

——為支持企業創新發展，對上市公司股權激勵不併入綜合所得，全額單獨適用綜合所得稅率表計算繳納個人所得稅。

大陸財政部表示，上述政策有利於支持資本市場對外開放，促進資本市場持續健康發展。下一步，財政部將會同有關部門認真組織實施，確保政策紅利精準直達經營主體。