支持資本市場 陸延續稅收優惠政策

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸財政部、國家稅務總局、中國證監會等部門22日聯合公布，延續一批有利於資本市場持續健康發展的稅收優惠政策，相關政策執行至2025年或2027年底。

中新社報導，政策包括：

——為促進大陸與香港資本市場雙向開放和健康發展，對大陸個人投資者通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市股票取得的轉讓差價所得和通過基金互認買賣香港基金份額取得的轉讓差價所得，暫免徵個人所得稅。

——為支持貨物期貨市場對外開放，對境外個人投資者投資經國務院批准對外開放的中國境內原油等貨物期貨品種取得的所得，暫免徵收個人所得稅；對經國務院批准對外開放的貨物期貨品種保稅交割業務，暫免徵收增值稅。

——為支持實施創新驅動發展戰略，對個人投資者轉讓或持有創新企業存托憑證，給予個人所得稅優惠；對公募證券投資基金管理人運營基金過程中轉讓創新企業存托憑證取得的差價收入，暫免徵收增值稅。

——為支持創業投資企業發展，允許創投企業選擇按單一投資基金核算或者按創投企業年度所得整體核算兩種方式之一，對其個人合夥人來源於創投企業的所得計算繳納個人所得稅。

——為支持企業創新發展，對上市公司股權激勵不併入綜合所得，全額單獨適用綜合所得稅率表計算繳納個人所得稅。

大陸財政部表示，上述政策有利於支持資本市場對外開放，促進資本市場持續健康發展。下一步，財政部將會同有關部門認真組織實施，確保政策紅利精準直達經營主體。

資本市場 香港 國務院

延伸閱讀

財經立法促進院／高繼祖：遵守一稅不二課

財經立法促進院／陳若暉：應推出合宜規範

財經立法促進院 籲力挺新創

大陸頻出招促賴清德民調升 邱毅點柯文哲大選「致命傷」

相關新聞

陸拆地方債彈 擬撒幣6.6兆元

大陸地方債危機迫在眉睫，據財新周刊報導，北京當局計劃允許地方政府發行人民幣1.5兆元（約新台幣6.6兆元）特殊再融資債券...

大陸地產商 地雷連環爆

大陸地產開發商頻爆雷，據工商資訊平台天眼查顯示，深圳寶能投資集團（寶能集團）旗下寶能地產日前新增一則人民幣100億元（約...

陸綠色低碳先進示範技術 訂明確目標

大陸國家發改委等部門聯合印發的《綠色低碳先進技術示範工程實施方案》22日對外公布。方案提出將布局一批技術水平領先、減排效...

促青年就業 上海新推3+1政策

上海最新發布新一輪「3+1」大學畢業生等青年促就業政策措施，優化完善鼓勵用人單位招用大學畢業生的一次性吸納就業補貼和社會...

香港零售業 最快1年返疫前水平

國際會計師事務所羅兵咸永道22日召開記者會表示，預計2023年全年香港零售額同比增長17%至4080億港元，假設沒有任何...

重拳打涉稅違法 虛開發票、偷逃稅逮4案

大陸國家稅務總局22日公開曝光4案件，續打擊涉稅違法犯罪行為。曝光案件涉及浙江、河北、吉林等地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦