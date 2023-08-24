重拳打涉稅違法 虛開發票、偷逃稅逮4案

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸國家稅務總局22日公開曝光4案件，續打擊涉稅違法犯罪行為。曝光案件涉及浙江、河北、吉林等地。

中新社報導，其中，浙江省稅務局聯合公安查處一起利用增值稅加計抵減政策虛開發票案件，摧毀虛開發票犯罪集團1個，抓獲犯罪嫌疑人6人。涉案集團控制多家空殼企業，利用增值稅加計抵減政策互相虛開增值稅專用發票1.09萬份，價稅合計10.84億元（人民幣，下同），涉嫌虛增加計抵減稅額870.55萬元。同時，涉嫌對外虛開增值稅發票2000餘份，價稅合計1.26億元。

河北省石家莊市稅務、公安聯手，破獲一起利用小規模納稅人減免增值稅政策虛開發票案件，抓獲犯罪嫌疑人7人。涉案集團控制多家空殼公司，在沒有真實業務交易的情況下，利用小規模納稅人減免增值稅政策，對外虛開增值稅普通發票3000餘份，價稅合計2.67億元。

另外兩起涉稅案件中，吉林省長春市一名稅務人員，為不符合稅費優惠政策享受條件的企業出謀劃策並收受財物被查；浙江省寧波市一名稅務人員，因失職失責被追究責任。

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