促青年就業 上海新推3+1政策

上海最新發布新一輪「3+1」大學畢業生等青年促就業政策措施，優化完善鼓勵用人單位招用大學畢業生的一次性吸納就業補貼和社會保險補貼政策、助力困難畢業生就業的求職創業補貼政策，啟動實施協助未就業大學畢業生和失業青年就業的十個「一」就業服務攻堅行動等，全力確保大學畢業生等青年就業形勢總體穩定。

新華社報導，最新發布的措施明確，一次性吸納就業補貼的補貼範圍進一步擴大至招用上海2023屆大學畢業生、離校2年內未就業大學畢業生、在上海登記失業3個月及以上人員或登記失業的16到24歲青年的各類企業、社會組織和個體工商戶，相關單位均可按2000元（人民幣，下同）／人獲得一次性吸納就業補貼。

補貼資金以「免申即享」方式直接發放至單位社會保險繳費帳戶，或其他對公帳戶。

新招用大學畢業生社會保險補貼的補貼對象，為新招用畢業年度或離校2年內未就業大學畢業生的上海小微企業和社會組織。

大陸人社部門將定期向相關用人單位「精準推送」補貼訊息，符合條件的用人單位可在為大學畢業生辦理就業參保登記手續並按規定繳納社會保險費後的6個月內，向企業納稅地（社會組織向組織註冊地）所在區人社部門提出申請。

畢業生求職創業補貼則是對畢業學年有就業創業意願並積極求職創業的低保家庭、殘疾、特殊中等職業教育學校（班）、獲官方助學貸款、貧困殘疾家庭、脫貧家庭、特困人員中的大學畢業生和中等職業學校（含技工院校）畢業生，可申請1000元一次性求職創業補貼。

經學校、區人社部門審核，補貼資金將發放至畢業生個人銀行帳戶。其中，特殊中等職業教育學校和普通中職學校附設特教班的畢業生為首次納入補貼範圍。

此外，聚焦上海2023屆離校未就業大學畢業生和在上海登記的失業青年，上海將確保到年底2023屆離校未就業畢業生幫扶就業率不低於90%，同時有就業意願的上海登記失業青年都能實現就業或參加到就業準備活動中。