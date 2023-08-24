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躲美制裁 陸助華為建祕密供應鏈
美國半導體產業協會（ＳＩＡ）警告，華為正在中國大陸各地建立一個半導體製造的祕密供應鏈網路，並獲政府補助約三百億美元，藉由這個影子製造網絡，讓名列美國黑名單的華為規避美國制裁，推進北京發展科技的野心。
彭博資訊引述ＳＩＡ四月向成員提出的簡報指出，華為去年開始投入晶片生產。簡報表示，華為至少已收購了兩家現有工廠，並正在建造至少另外三座工廠。
若如ＳＩＡ所述，華為以其他公司的名義建造並購置設施，又未揭露華為的涉入，可能得以規避管制，間接買到原本被禁的美國的晶片製造設備和其他供貨。
ＳＩＡ列舉華為以其他公司名義支持深圳周邊的五座工廠，例已向福建晉華集成電路和芯恩（青島）集成電路購得晶圓廠，也正幫助鵬芯微（ＰＸＷ）與鵬新旭等企業興建晶圓廠，昇維旭（SwaySure）也可能是華為製造網一員。這些事業似乎都是實際營運實體，而非只是門面公司。
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