陸前7月電信收入 增長6.2％

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國大陸工業和信息化部22日發布的數據顯示，今年1至7月，電信業務收入累計完成10056億元（人民幣，下同），同比增長6.2%。按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長16.8%。

中新社報導，大陸工信部稱，1至7月，信息通信行業整體運行良好。電信業務收入和業務總量平穩增長，雲計算等新興業務持續發揮拉動作用；5G、千兆光網、物聯網等新型基礎設施建設穩步推進，網路連接用戶規模持續擴大。 　　

數據顯示，截至7月末，三家基礎電信企業的移動電話用戶總數達17.11億戶，其中，5G移動電話用戶達6.95億戶，占移動電話用戶的40.6%，占比較上年末提高7.3個百分點；三家基礎電信企業發展蜂窩物聯網終端用戶21.48億戶，占移動網終端連接數（包括移動電話用戶和蜂窩物聯網終端用戶）的比重達55.7%。

三家基礎電信企業積極發展IPTV（交互式電視）、互聯網數據中心、大數據、雲計算、物聯網等新興業務，1至7月共完成新興業務收入2129億元，同比增長19%，拉動電信業務收入增長3.6個百分點。其中雲計算和大數據收入同比分別增長35.5%和42.2%，物聯網業務收入同比增長25.7%。

物聯網 人民幣

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