台青深耕 看準南寧咖啡市場

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「我們計畫在掛耳咖啡的包裝上加入壯鄉元素，同時代理大陸製造的磨豆機、咖啡機等，將我們生產的咖啡豆以及大陸的咖啡生產設備帶回台灣。」來自台灣嘉義市的85後青年趙培淵說。

中新社報導，2014年，趙培淵受朋友邀請來到廣西南寧市從事茶飲工作，並在當地開設5家自主創立的品牌茶飲店。近年來，他關注到大陸的咖啡產業發展迅猛，遂萌生轉戰咖啡市場想法。

趙培淵認為，南寧市常住人口多，相較於上海、廈門等城市，南寧市咖啡店密度低，而咖啡文化正在慢發酵，本地市場潛力大。 　　

2020年，趙培淵和朋友實地考察後，決定在雲南省西雙版納傣族自治州開設一家咖啡豆工廠。「先落地一個工廠，打造咖啡生產銷售供應鏈，將大陸品質優良的咖啡豆推銷出去。」他說。

「我很喜歡南寧的美食，特別是生榨米粉和扣肉糯米飯。閒暇之餘我會去探店，打卡南寧的咖啡店。」自2014年以來，趙培淵在南寧創業近十載，已是半個南寧人了。 　　

探店獲取的訊息，以及多年的南寧生活，是趙培淵研發新品的靈感來源。為迎合南寧人喜甜、喜愛果茶的飲食習慣，他結合之前的茶飲製作經驗，調配出多款口味獨特的飲品。

對於日後的發展規畫，趙培淵打算將當前的經營模式搬回台灣，開設精品咖啡店。同時，以南寧的咖啡店為平台，通過咖啡沖煮教學等形式，發展咖啡培訓模式，傳播咖啡文化。

近日，趙培淵從台灣帶回了不少當地咖啡豆，並舉辦寶島季精品手沖咖啡活動。「很多人在大陸較少接觸到台灣咖啡豆，活動取名寶島季，就是希望大家一起品鑒台灣咖啡豆，豐富品鑒種類。」目前，這樣的活動已相繼舉辦4場，參與人數近百人。

咖啡 考察

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