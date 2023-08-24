香港零售業 最快1年返疫前水平

國際會計師事務所羅兵咸永道22日召開記者會表示，預計2023年全年香港零售額同比增長17%至4080億港元，假設沒有任何影響全球經濟的重大問題發生，香港零售業至少需要12至18個月才能恢復疫情前水平。

中新社報導，隨著香港和世界各地經濟復常以及邊境重新開放，訪港遊客逐漸增加，特區政府又於今年4月起派發消費券刺激零售業，令今年上半年香港零售業總銷貨價值同比上升20.7%。羅兵咸永道消費市場行業亞太區、中國大陸及香港地區主管合夥人鄭煥然在記者會上表示，雖上半年零售業總銷貨價值增長超過20%，但下半年前景似乎仍不明朗。 他解釋，由於出境旅遊復甦，許多香港居民報復式旅遊，導致香港消費下降，而7月第二期消費券的發放對香港消費未產生太大效應，大陸遊客來港目的也與以往有所不同，並非只是消費。不過，受惠於旅遊業逐步復甦及在婚嫁好年相關的需求帶動下，預計珠寶首飾等奢侈品、化妝品和百貨公司的生意額將比去年增長高達四成以上。

展望未來，鄭煥然稱，遊客仍是香港零售業的主要推動力，預計今年大陸遊客人次可恢復至疫情前約六成，全年有望達到2000萬至2500萬人次。他建議特區政府著力吸引更多東南亞遊客，利用該地區不斷增長的旅遊需求，擴大遊客群體，並善用東南亞新興中產階級帶來的經濟機遇。