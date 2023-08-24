謝鋒會雷蒙多 籲縮短負面清單

即將訪問中國的美國商務部長雷蒙多，當地時間廿二日先行拜會大陸駐美大使謝鋒。謝鋒就北京關切的經貿問題闡明立場，要求美方高度重視，採取行動予以解決。謝鋒並呼籲美方同中方相向而行，拉長合作清單，縮短負面清單，共同為穩定中美關係作出努力。

根據大陸駐美國大使館官網發布的新聞稿，謝鋒與雷蒙多就中美經貿關係和雷蒙多即將對中國的訪問交換意見。謝鋒表示，中美身處同一個星球，共享同一片藍天，大家都在一條船上，誰都無法獨善其身，更不應該損人利己，同舟共濟才是正道。

美國商務部則表示，雷蒙在與謝鋒會面時提出對美國和美國企業與勞工來說重要的議題，也和謝鋒討論攸關美中商務關係、美國企業面臨的挑戰，以及可能合作的議題。

雷蒙多將是今年第四位訪陸的美國高層官員。白宮國安顧問蘇利文廿二日表示，雷蒙多會再次對北京傳達美國無意脫鉤，而是希望降低風險。

蘇利文並說，中國大陸數月來降低基礎經濟數據的透明度是不負責任的做法。他表示，穩定的中國經濟對全球都是好事，公開透明的數據有助於各國做出可靠的經濟決定，雷蒙多廿七日到卅日訪問中國大陸時也會提到這些議題。

另，大陸生態環境部昨日深夜發布新聞稿稱，中國氣候變化事務特使解振華廿三日應約與美國氣候特使柯瑞舉行視訊會談，圍繞中美氣候變化對話合作等議題交換意見。雙方商定繼續保持密切溝通。