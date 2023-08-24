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中融信託持續爆雷 至少8上市公司踩中植系雷

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國大陸大型金融集團「中植企業集團」旗下的中融信託仍持續爆雷。大陸媒體統計，迄今，至少已有八家Ａ股上市公司踩雷。華爾街日報警告，若中植系公司的償付問題和違約情況如滾雪球般愈滾愈大，恐將波及更多大陸的企業和富人。

據上海第一財經報導，上市公司先鋒電子近日公告，該公司去年八月分別以閒置資金人民幣三千萬元和兩千萬元購買中融信托的「裕嘉一號」和「匯聚金一號」信託產品。截至公告披露日，上述信託產品本金及投資收益尚未收回，存在本息不能全部兌付或僅部分兌付的風險。

另一家上市公司微光股份也公告，該公司去年五月購買中融信託發行的信託產品「匯聚金一號」，金額人民幣五千萬元，到期日為今年八月廿一日。截至公告披露日，公司尚未收到該信託產品本金及投資收益。

廿一世紀經濟報導，截至目前，包括微光股份與先鋒電子在內，至少已經有八家Ａ股上市公司公告購買的中融信託產品逾期。

華爾街日報日前曾報導，有跡象表明，中融信託已陷入財務困境，重新引發了關於中國大陸是否會出現「雷曼時刻」的爭論。

報導稱，中融信託是一家面向小圈子客戶銷售理財產品的公司。截至去年底，該公司管理著相當於一○八○億美元的資產。總部位於北京的中融信託為大陸眾多房地產開發商提供融資，幫助它們為建築項目籌措資金。

中融信託隸屬於中植企業集團，中植是一家大型金融集團，旗下擁有多家財富管理公司。華爾街日報指出，如果中植系公司的償付問題和違約情況像滾雪球般愈滾愈大，可能會波及到更多面向中國很多公司和高淨值個人出售的理財投資產品。

信託 華爾街日報 上市公司

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