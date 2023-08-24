陸企踩雷中植系增至八家 標普：傳染風險有限
近期又有多家A股上市公司披露風險公告，踩雷「中植系」旗下中融信託逾期兌付產品的上市公司增至八家。
國際信評機構標普全球（S&P Global Ratings）認為，近期的事件屬於監管機構清理整頓信託行業的遺留問題，出現壓力的信託產品僅代表整個金融體系的一小部分資產，向更廣泛銀行業傳染的風險有限。
21世紀經濟報導，截至目前，已有微光股份、安邦電氣、先鋒電子、金房能源、中瑞泰、金博股份、南都物業、咸亨國際等八家Ａ股上市公司發布公告稱購買的中融信託產品逾期。
標普全球信評信用分析師鍾怡然表示，大陸信託業仍在持續銷售潛在資金池類產品，這是2018年監管機構修改資管業務管理辦法以來被清理整頓的行為。這可能源於監管機構延長了信託業退出個別產品的寬限期。
在標普全球信評看來，2020年以來，遺留的影子銀行規模，例如融資類理財產品已從峰值下降近一半至人民幣3兆元。儘管絕對規模依然較大，但相對大陸銀行體系內近人民幣400兆元資產而言規模較小。
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