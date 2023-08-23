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解放軍再宣布軍演 周四起連2日福建沿海實彈射擊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中共解放軍再宣布軍演。24日至25日解放軍將在福建興化灣江陰港內海域，進行實彈射擊。圖為解放軍東部戰區19日在台灣周邊軍演畫面。圖／取自「央視軍事」官方微博
中共解放軍再宣布軍演。24日至25日解放軍將在福建興化灣江陰港內海域，進行實彈射擊。圖為解放軍東部戰區19日在台灣周邊軍演畫面。圖／取自「央視軍事」官方微博

中共解放軍繼19日在台灣周邊舉行海空兵力聯合演訓後，將再度於台海附近舉行軍演。大陸福州海事局發布航行警告，指24至25日將在福建沿海展開實彈射擊訓練。

據大陸福州海事局公告，8月24日至25日每天上午7時至晚間時點，將在福建興化灣江陰港內海域，進行實彈射擊，並要求船隻禁止駛入劃定範圍。

據公告，進行實彈射擊演練的範圍為：25°16′38″N，119°28′30″E；25°19′21″N，119°30′16″E；25°25′29″N，119°18′10″E；25°26′57″N，119°19′30″E。

此前，在副總統賴清德18日結束出訪行程返台後，中共解放軍東部戰區19日隨即宣布在台灣周邊舉行軍演，重點演練艦機協同、奪取制權等科目，並強調這是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告。當時演訓過程強調塑造向圍島進逼之勢，並全力奪取制海、制空權。

分析指出，解放軍過往只會發布演訓消息，或由海事局發布演習範圍禁航令，19日的演習，東部戰區特別點出是對台獨勢力的嚴重警告，針對性極強，也頗不尋常。

根據大陸「百度地圖」，共軍24、25日實彈射擊訓練的海域（紅點處）靠近福建莆田。圖／截自百度地圖
根據大陸「百度地圖」，共軍24、25日實彈射擊訓練的海域（紅點處）靠近福建莆田。圖／截自百度地圖

解放軍 台獨 演習 軍演

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