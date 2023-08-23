小米造車夢再邁進一步 路透：陸國家發改委已批准生產電動車

不只華為、蘋果公司，大陸智慧手機製造商小米也有造車夢。外媒指出，小米近期已獲得大陸國家發改委的批准，可以開始生產電動車，這一消息也代表著該公司朝著其明年初生產汽車的目標邁出了重要一步。

據路透報導，消息人士之一表示，隨著發改委的批准，使小米向著開始量產電動車的計畫又前進一步。不過，小米仍需取得大陸工信部的許可，方可完全獲得電動車製造商的資格。據悉，工信部負責評估新汽車製造商、汽車的技術、車型和安全要求。

另一位消息人士則稱，小米計劃明年生產約10萬輛電動車。還有，兩名小米員工透露，自上周以來，該公司還加快了電動汽車工廠的招聘速度，準備在12月提高產量。

而大陸汽車資訊網站易車網21日報導，小米集團董事長兼雷軍19日在社群平台上發出6張照片。其中一張照片中能清晰看到小米集團總裁盧偉冰等人手持橫幅，上面還寫著「為小米汽車而戰」。而消息還指出，雷軍發出此條資訊的IP位址顯示為新疆，因此很多網友猜測這是小米首款車型在新疆進行測試。

隨後，有大陸網友在新疆更捕捉到小米汽車上路測試的情形。儘管現階段小米汽車還有非常嚴密的偽裝，但從網傳的整體造型及大燈內部燈組等樣式皆可看出延續了很多此前設計效果圖的細節。

此前，盧偉冰曾在今年5月透露，小米汽車將於2024年上半年正式上市。