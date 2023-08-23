北京為緩解地方債務問題 1.5萬億特殊再融資債券來了？

大陸地方債危機問題迫在眉睫，讓北京已不得不好面對。據陸媒報導，過去一兩個月，大陸各地方政府已上報建制縣隱性債務風險化解試點方案。目前監管部門已初步批複方案及額度，特殊再融資債券或在下半年重啟發行，其額度約1.5萬億，可能涉及12個地方債務壓力比較大的省份和地區，包括天津、貴州、雲南、陝西、重慶等。

綜合陸媒報導，根據大陸《地方政府債券發行管理辦法》，地方政府債券根據資金用途不同可分為三類：新增債券、置換債券和再融資債券。其中，再融資債券主要使用於償還到期的地方政府債券本金，而依據陸財政部《2018年4月地方政府債券發行和債務餘額情況》，此於2018年4月首次發行。直至2020年起再融資債券的證券全稱中標明「再融資」字樣。

報導指出，置換債券和再融資債券原本界限分明，但自2020年12月開始，部分再融資債券的資金用途發生改變，從原來的「償還債券本金」轉變為「償還存量債務」。這部分用於「償還存量債務」的再融資債券被稱為特殊再融資債券，主要用於化解隱性債務。又以2020年12月28日發行的「20甘肅30」為例，該債券發行總額為人民幣46.67億元（下同），其中的22.67億元明確用於償還到期地方政府債券本金，而剩餘的24億元用於償還政府存量債務。此外，特殊再融資債可分為用於建制縣區隱債化解試點、償還納入政府預算的存量債務、用於全域無隱債試點三種類型。

據悉，大陸地方政府債務已經歷過多輪置換過程。第一輪為2015至2018年用置換債置換非債券形式的政府債務。2014年9月，大陸國務院提出，對於甄別後的以非政府債券形式的存量債務，各地可發行置換債進行置換。隨後於2015至2018年，大陸全國分別發行3.2兆、4.88兆、2.77兆和1.35兆的置換債券用於置換2014年底甄別確認的非債券形式政府債務，合計12.2萬億元。加上部分非債券形式的存量債務核減或者以財政資金等方式進行償還後，截至2018年末，非政府債券形式存量政府債務僅餘3,151億元。

第二輪為2019年，支持建制縣隱債化解試點。2019年6月，大陸國務院下發《關於防範化解融資平台公司到期存量地方政府隱性債務風險的意見》，指導地方、金融機構開展隱性債務置換；同年12月銀保監會發布配套文件《關於配合做好防範化解融資平台到期存量政府隱性債務風險工作的通知》。隨後，首批建制縣（區）隱性債務化解試點推出，地方納入試點後可發行地方政府債券置換部分隱性債務，納入試點的主要是貴州、雲南、湖南、甘肅、內蒙古、遼寧六省的部分縣市。

第三輪為2020年12月至2021年9月，支持建制縣隱債化解試點擴容。大陸全國累計發行特殊再融資債券6128億元，與2021年7月財政部披露的用於建制縣區隱性債務風險化解試點再融資債券額度一致。除廣東省、湖北省、上海市、海南省和黑龍江省以外的其他省份均發行一定額度的特殊再融資債。其中，遼寧、重慶、天津發行規模排名前三，分別發行500億、500億、484億特殊再融資債。

第四輪則自2021年10月起，廣東省、上海市和北京市陸續開啟「全域無隱性債務」試點工作，這些地區配套發行部分特殊再融資債用於隱債化解，且相關舉措已實施至今。

此外，據財新周刊分析，這筆特殊再融資債券除了可以緩解隱性債務壓力之外，還可協助化解一些拖欠款，像是過去幾年疫情防控中核酸檢測相關的拖欠款。不過，報導認為，1.5萬億元的再融資債券額度，對保證至少幾十萬億元地方隱性債務持續性還本付息，恐怕仍是杯水車薪，只能防範化解個別地區的地方債流動性風險。有銀行相關人士則指出，目前先讓城投債務利率水準降下來比較現實。