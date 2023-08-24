碧桂園、SOHO中國爆雷後的四種下場 誰是下一個恒大？

眾多大陸開發商正站在懸崖邊上，現金流告急，拿不出錢來還債。最後等待在它們前方的是破產清算嗎？如若重量級房地產企業破產，官方危機處理又有哪些手段可用？

中國大陸房地產企業似乎持續崩潰中，繼房地產龍頭企業、碧桂園無法支付美元債券票息後，SOHO中國亦宣布爆雷，原因是積欠土地增值稅將近20億人民幣，無力繳納。

重量級房企的危機接連浮出水面，不僅折射出大陸房市的寒意遠超乎想像，也反應了一條經濟發展的鐵律──凡是政府希望通過房地產推高房價、以拉動經濟增長，最後一定會付出沉重的代價。

大陸銷量極高的媒體《三聯生活週刊》分析比較「碧桂園會是下一個恒大嗎？」時指出，兩家房地產企業陷入困境的狀況類似，但原因大相逕庭。

2021年，恒大出現債務危機，當時還可以在一定程度上歸咎於政策層面對房地產行業的高壓調控，在北京「三條紅線」等監管政策之下，融資管道被全面壓縮。

高負債的恒大，因此被最後一根稻草壓垮，最終因流動資金不足還不出欠款而違約，進入債務重組環節。香港上市股票亦被暫停交易迄今，2023年8月在美國申請破產保護。

恒大因流動資金不足還不出欠款而違約，進入債務重組環節，2023年8月在美國申請破產保護。（圖／歐新社）

大陸房地產擴張模式，穩健從缺

「但是今天碧桂園的政策環境和兩年前截然不同，」《三聯生活週刊》撰文指出，2022年下半年以來，對房地產的調控打壓政策全面轉向，房地產被重新定義為大陸經濟的支柱產業，迎來一輪又一輪政策鬆綁。

然而，就是在如此「史詩級救市」的背景下，碧桂園還是出現了流動性危機。

究其核心原因，還是因為房子愈來愈賣不動了，「樓盤」新房銷售慢，商辦承租量減少，現金流斷流，對以高槓桿財務操作，加上在海外發行美元債來融資以強勢擴張的房企來說，很容易就週轉不靈。

專家評估，未來如果沒有持續的銷售收入，碧桂園、恒大、SOHO中國等大型房企無疑是前景黯淡。

「恐怕就沒救了！」信義房屋上海業務古北區區總監魏逢佑表示，同業大多悲觀看待。

這場爆雷危機最後會如何收場？歸納將有以下4種可能的劇本走向：

劇本一：變賣現有資產還債。

降價促銷建案、出售優質資產，令資金快速回籠，是解決眼下巨大負債的方法之一。

只是，這些招數碧桂園早就用老了。

早在2022年，碧桂園將旗下在北京的一家公司——碧桂園廣盈置業公司超過3/4的股權賣給了保利；又將廣州國際金融城專案部分股權，賣給了餐飲巨頭「九毛九」。

除此之外，很多尚未開發的黃金地段土地也被碧桂園陸續出手，有的不惜打折銷售。原來106個分公司則縮減至65個，瘦身求存。

目前看來，這個「劇情發展」只是緩解了一些燃眉之急，卻無法扭轉整體資金鏈斷裂的頹勢。

「銷售資產僅是治標，治本的方法還是要提振經濟，」台大經濟系畢業、凱博聯合會計師事務所上市項目總監梁祥賢指出。

比如，由於當局先前的重拳整頓，互聯網和教育培訓等原本信心旺盛的行業，近幾年「引擎熄火」，影響了眾多高薪從業人員的生計和收入。

「還是要讓這些產業活絡起來，大家能領薪水、分獎金、配股票，才能有錢幫忙房地產去庫存，」梁祥賢說。

劇本二：進入重整程序，或被其他陸企併購。

在大陸營業20餘年、擁有財務專業的梁祥賢分析，陷入危機的房地產公司若是走上破產一路，由投資人通過重整程序收購困境企業，或是被其他目前沒有出事的優質房企併購，「一破了之！」對於促進市場健康發展反而是好事。

「先破產清算，然後把剩餘的價值當成獎勵，給活著的企業來經營，」梁祥賢認為這也是一條路。

事實上，近年來許多瀕臨破產的企業是通過重整方式「起死回生」，重新煥發活力。

劇本三：破產清算，由地方政府接手處理不良資產。

大型房企破產或清算，債務金額大，牽連的範圍廣泛，地方政府各單位組成「破產專班」深度介入，也是一種作法。

難的是，地方政府財政經過3年的疫情封控，能再拿出來的錢可能有限。

專家研判，雖說大陸中央政府「很可能是全世界最有錢的政府」，但是對於拯救「危困房企」的做法，頂多是強迫它們勉強活下去，撐到所有新屋交屋，避免產生爛尾樓為止而已。

為了完成大陸官方要求的「保交樓」，可用的手段是控制這些房企的資金，比如說企業帳上所有款項都只能用在新屋的完工建設，甚至是通過金稅系統，將大股東家族和高管們轉移出去的錢「追回來」。

為了完成大陸官方要求的「保交樓」，可用的手段是控制這些房企的資金，比如說企業帳上所有款項都只能用在新屋的完工建設上。（圖／美聯社）

劇本四：政府直接提供資金紓困。

不管是中央政府還是地方政府，直接借錢給這些房企去還債，應該是最糟糕的一種做法。

「這等於是以拖待變，沒有解決根本性的問題，」梁祥賢說，這代表市場經濟最有效率的那一部分失去作用了，市場本該就是優勝劣敗，人為的干預令這些房企苟延殘喘，只會削弱經濟的活力。

回顧大陸歷史上數次房市風暴、衍生的救市行動和宏觀調控政策，包括1988年海南島房地產泡沫，1997年亞洲金融風暴，直到2000年才迎來住房改革的房地產繁榮發展。

而在2008年全球金融海嘯，大陸大撒幣「4萬億」挽救經濟活力，卻也債留子孫至今。

2014年房地產調控，致使樓市衰退，卻有2015～2017年的「貨幣化棚戶區改造」（又稱民心工程）與安置補償，再次迎來房地產行業的榮景，全國成功去庫存。

台灣沒有幸災樂禍的本錢

到了2018年，樓市又開始調控，控到現在就是眾多房地產相關公司瀕臨倒閉邊緣，拖累GDP成長。

其實不只是大陸，世界很多國家都走過同樣的路──通過賣土地來支撐經濟，終使房地產泡沫破裂──可是顯然大家都不願意吸取其中的經驗教訓。

至於這一回大陸大型房企的爆雷風波，會不會演變成「中國版雷曼事件」？現階段還需要持續觀察，論斷未來將演變成金融危機，似乎還言之過早。

但梁祥賢認為，大陸經濟如若不好，台灣一定也跟著很慘，因為兩岸貿易依存度長年在四成上下浮動，加上百萬台商和無數投資人的資產壓寶大陸：「台灣沒有幸災樂禍的本錢。」

（本文出自2023.08.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）