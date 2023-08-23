李強：經濟互補更甚競爭

在美中雙方公布雷蒙多訪中前夕，北京也試圖緩解兩國關係，總理李強21日對來訪的美中貿易全國委員會（USCBC）代表表示，美中經濟互補更甚於競爭，「中國願與美國一道，展現大國擔當，共同維護好國際貿易規則，保障好全球產業鏈供應鏈穩定」。

中國大陸商務部昨（22）日宣布，應大陸商務部長王文濤邀請，美國商務部長雷蒙多將於8月27日至30日訪問大陸，預計訪問北京與上海，與中國大陸政府官員及美國商業領袖會面。

針對美國商務部宣布將27家陸企從「未經核實清單」中剔除，大陸外交部發言人汪文斌昨天表示，中方歡迎美方將相關中國實體從清單中移出，這表明雙方是可以在互相尊重基礎上，通過溝通解決具體關切的，中方將繼續堅定維護中國企業和機構的合法權益。

上海第一財經引述北京大學國際關係學院教授王勇分析，雷蒙多赴大陸訪問，是近一段時間以來美國政府與中國政府加強溝通、穩定關係的系列舉措之一。雷蒙多訪中反映出兩點，一是美國主動採取一系列動作穩定美中關係，這符合雙方需要；二是美中儘管仍存在激烈競爭，依然存在諸多共同利益，特別是在經貿問題上。