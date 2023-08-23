美遞橄欖枝 27陸企解禁

美國商務部22日宣布，商務部部長雷蒙多預定8月27日至30日出訪中國大陸，她將成為6月以來第四位訪中的美國內閣層級官員。 在此前一天，美國表示已將27家陸企與機構從「未經驗證清單」（Unverified List）移除並解除限制，在雷蒙多訪中之前遞出橄欖枝。

美國商務部表示，雷蒙多出訪期間將會見中國高階官員和美國商界領袖，討論「有關美中商業關係的問題，美國企業面臨的挑戰，以及潛在合作領域」。雷蒙多訪中，是拜登政府緩解美中兩國緊張情勢的行動一環。

商務部21日表示，將27家陸企包括化工業者與鋰電池原料製造商光華科技、感測器業者南京高華科技等機構移出「未經驗證清單」，該清單限制企業採購美國技術的能力。

根據商務部的聲明，這些陸企與機構是在成功完成終端使用檢查、使得商務部的工業和安全局可以建立他們的「合法性與可靠性」之後，獲允移出這份清單。

若被列入這份清單，企業必須取得額外的許可，才能採購美國企業與組織的產品。除了這27家陸企，美國也把一些印尼、巴基斯坦、新加坡、土耳其和阿聯的企業移出這份清單。

雷蒙多將是拜登政府自6月以來訪問中國大陸位階第四高的官員，此前已有國務卿布林肯、財長葉倫與氣候特使凱瑞訪陸。這些官員到訪後情勢並未產生重大突破，但美中雙方仍熱切把這些會談形塑為雙方關係往有利方向發展的一步。

彭博資訊稍早報導，雷蒙多訪陸之行的期望之一，可能是在美中商務部之間建立工作小組，討論美對中實施的出口管制措施。

在拜登政府試圖改善與大陸的關係之際，這些出口管制已引發來自北京的激烈反對聲音，而華盛頓強硬派則推動對中更多限制措施，還敦促不要與大陸官員談判。

美國商務部去年12月已將26家大陸實體從「未經驗證清單」移除，此前北京允許美方代表檢查這些企業是否合規。