旅行服務進出口同比增6成 陸旅客消費信心恢復

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸商務部服務貿易和商貿服務業司司長王東堂21日表示，中國旅客旅遊消費信心正加快恢復，今後將進一步研究完善促進旅行服務貿易的政策措施。

中新社報導，據官方數據，上半年中國旅行服務進出口6509.4億元（人民幣，下同），同比增長65.4%，成為增長最快的服務貿易領域。其中，旅行出口445.5億元，同比增長52.4%；進口6063.9億元，增長66.4%；旅行服務貿易占中國服務貿易整體比重達20.8%，比去年同期提升7.2個百分點，回升至中國第二大服務貿易領域。

王東堂在當天舉行的新聞發布會上表示，中國出境遊市場持續升溫，顯示出中國旅客旅遊消費信心正在加快恢復，出行熱情正在加速釋放。他透露，今後將會同有關部門進一步研究完善促進旅行服務貿易政策措施，熱情歡迎各國人士來華旅遊經商留學。

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