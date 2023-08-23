服貿會倒數 逾2千企業線下參展

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2023年中國國際服務貿易交易會將於9月2日至6日在北京舉辦。截至8月20日的數據顯示，將有2200多家企業線下參展，世界500強和行業龍頭企業500多家，覆蓋了28個服務貿易前30強的國家和地區，整體國際化率超過了20%。 　　

中新社報導，北京市副市長司馬紅21日在新聞發布會上表示，本次服貿會以「開放引領發展，合作共贏未來」為年度主題，廣泛邀請境外國家和地區、國際組織、境內外機構和知名企業參會參展、洽談合作，更好地發揮服貿會擴大開放、深化合作、引領創新的重要作用。

今年服貿會共設置六類活動，展覽展示規模15.5萬平方米，包括9個專題和服務貿易及服務業擴大開放成就展、國別展、省區市及港澳台地區展、年度主題專區。

司馬紅說，今年是中國全面恢復線下展會的第一年，本屆服貿會加大了線下邀請力度，突出國際化、權威性、專業化，進一步促進展客商交流洽談、互利合作和互惠共贏。作為本屆服貿會主賓國，英國組建了參展以來最大規模展團，有51個國家、24個國際組織將以國家政府或總部名義線下設展辦會。 　　

司馬紅表示，本屆服貿會組建了展商聯合會，與70多家機構建立合作，組織企業參會採購，打造線下線上發布廳，為企業發布新技術、新成果提供平台。截至目前，已有近5000家企業線上參展，超過1.2萬名專業觀眾應邀參會。60多家企業和機構將首發新技術新產品。

服貿 北京

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