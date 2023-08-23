北京兩區拚創新 推40項經驗

國家（中國）服務業擴大開放綜合示範區、中國（北京）自由貿易試驗區（簡稱兩區）建設三年來，北京有40項創新經驗案例向全國推廣。北京開放水平不斷提高，助力構建國際一流營商環境和產業發展良好生態。

中新社報導，上述是北京市副市長司馬紅21日在一場發布會上所說。司馬紅表示，三年來，北京緊緊抓住國家賦予的戰略定位，推動各項工作取得積極進展。截至目前，國務院批復「兩區」建設251項任務，實施率近98%。推出了10餘個專項改革方案近500條措施，有40項創新經驗案例要向全國推廣。

北京突出科技創新，推動創新要素加速聚集。司馬紅指出，北京率先實施高新技術企業「報備即批准」，較常規流程壓縮80%以上；建設了首個以研發創新為特色的中關村綜保區；落地全國首個認股權綜合服務試點，首創私募股權轉讓平台；出台了北京市外籍「高精尖」人才認定標準，動態推出境外人才職業資格認可目錄。

此外，北京還率先實施跨境電商銷售醫藥產品試點，推出免稅保稅跨境電商相銜接、文化藝術品保稅展示線上拍賣等模式；實現外國專利代理機構設立常駐代表機構零的突破，全國首家外商獨資新設券商、另類投資保險資管公司等一批標誌性項目落地。

在京津冀協同發展方面，司馬紅表示，北京堅持「產業開放+園區開放」並行突破，加快20個重點園區（組團）發展。立足京津冀協同開放、協同發展，推出了四批179項京津冀自貿試驗區政務服務「同事同標」事項；京冀共建全國首個跨省域的大興機場綜保區，率先打造「一個系統、一次理貨、一次查驗、一次提離」港區一體化監管模式。