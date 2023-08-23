生產總值年均增2成 上海臨港起飛

中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區今年8月設立滿4周年。4年來，臨港新片區加快集聚前沿產業，近日，臨港新片區舉行重點產業項目開工儀式，新開工的12個項目總投資達到288億元。

新華社報導，這些項目涵蓋集成電路（半導體）、人工智能、新材料等前沿產業領域。其中的長電科技項目覆蓋傳感器、存儲芯片、功率器件等領域，可為全球用戶提供車載半導體的產品封測服務。

最新數據顯示，臨港新能源汽車行業年產值已超2300億元。走進特斯拉上海超級工廠，伴隨著翻飛的機械臂，平均不到40秒就能下線一台整車，這裡也成為特斯拉全球效率最高的工廠之一。

4年來臨港新片區主要經濟指標逆勢上揚，地區生產總值年均增長21.2%，規上工業總產值年均增長37.8%，全社會固定資產投資年均增長39.9%。

報導稱，今年6月，國務院印發「關於在有條件的自由貿易試驗區和自由貿易港試點對接國際高標準推進制度型開放的若干措施」，支持試點地區開展重點行業再製造產品進口試點。

例如臨港新片區洋山特殊綜合保稅區的上海璞擎電子公司，經過一系列操作，一批來自境外的舊電腦完成綠色再製造，貼上「再製造產品」標簽，不久後就會運回進口地。「綠色再製造的電腦售價僅為新機的三分之一到五分之一。」璞擎電子總經理王文熹說，綠色再製造一方面可以減少碳排放，另一方面也能為中低收入家庭提供價格實惠的電子產品。

開放始終是臨港新片區最重大的使命之一。上海市政府21日舉行新聞發佈會，會中宣布4年來，臨港新片區累計形成典型制度創新案例102個，其中全國首創性案例48個。

在交通建設部分，上海市交通委副主任王曉傑表示，隨著綜合交通規畫體系落地落實，未來臨港新片區主城區15分鐘可達浦東機場，60分鐘可達虹橋機場，90分鐘可達長三角毗鄰城市。

居住與引進人才部分，臨港新片區全面實施「人才築巢工程」，加強人才購房、租房等服務保障，推動一批高水平學校落地開辦。4年來，臨港新片區累計引進人才約5.8萬人，年均增長128.5%。

上海市發展改革委副主任阮青說，未來將給予臨港新片區更大力度的資源要素供給與改革自主權，助力臨港更好成為上海發展的「增長極」和「動力源」。