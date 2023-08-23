諾貝爾經濟學獎得主示警 克魯曼：陸徘徊金融危機邊緣

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼昨在紐約時報發表文章分析，今年中國大陸處境與二○○八年北大西洋經濟體（歐美）相似，正徘徊在一場很像二○○八年金融危機的邊緣。

中央社報導，克魯曼以「中國的經濟危機有多可怕」為題指出，在經濟上，外界看到的是大陸內部的潛在危機，而不是二○○八年那樣的全球性事件。二○○八年的危機是由大西洋兩岸巨大的房地產泡沫破裂所引發，金融混亂放大了泡沫破裂的影響，尤其是「影子銀行」的崩潰。

他認為，今年輪到了中國大陸。二○○八年之前，大陸房地產行業比西方國家還要膨脹，且大陸擁有規模龐大、問題嚴重的影子銀行業，也有一些獨特問題，尤其是地方政府欠下的巨額債務。但幸好大陸目前不像阿根廷或希臘那樣積欠外國債權人大筆債務，大陸欠的債務是「自己的錢」。

克魯曼指出，大陸政府是否有足夠能力管理其經濟所需的那種金融重組？一些報導表明，大陸官員正以推動銀行增加放貸，因應潛在危機，這基本上是在延續讓大陸陷入當今處境的老路，令人不安。

至於如果大陸陷入危機，會對美國產生什麼影響？他認為美國受大陸潛在危機的影響「小得驚人」。美國在大陸及香港的直接投資約二一五○億美元，股票及債券投資有三千多億美元，合計五千多億美元，對美國這個龐大經濟體來說是個小數目。

克魯曼表示，美國商辦大樓目前價值約二點六兆美元，約是美國在大陸總投資的五倍。為什麼大陸吸引到的美國投資如此之少？基本上是因為大陸的政策「朝令夕改」，許多潛在投資者擔心大陸可能是個「捕蟑器」：進得去，但是可能出不來。

此外，大陸在世界貿易中是個巨大的參與者，但從美國購買的不多，去年僅約一千五百億美元，不到美國ＧＤＰ的百分之一。大陸的衰退不會對美國產品的需求產生太大影響。但對德、日等對大陸出口更多的國家來說，大陸衰退的影響才會更大。