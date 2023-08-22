宋濤稱 大陸經濟新引擎為兩岸合作提供契機

大陸國台辦主任宋濤22日在天津出席活動時向台商喊話，表示大陸經濟新的增長引擎，為兩岸經濟合作提供新的機遇和更廣闊空間。「希望廣大台胞台商堅定信心，充分把握中國式現代化機遇，分享大陸高質量發展成果，乘時乘勢實現更好發展，壯大中華民族經濟」。

據大陸國台辦網站消息，宋濤22日在天津市出席第十四屆津台投資合作洽談會開幕式並致詞表示，今年以來，大陸經濟總體回升向好，高質量發展扎實推進，上半年經濟恢復速度領先全球主要經濟體，長期向好的基本面沒有改變，彰顯了巨大的發展韌性和潛力。

他強調，新一代資訊技術、人工智慧、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、綠色環保將成為大陸經濟新的增長引擎，為兩岸經濟合作提供新的機遇和更廣闊空間。

宋濤還重申，大陸始終尊重、關愛、造福台灣同胞，致力於促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展。將為台胞台企辦實事、做好事、解難事，不斷增強台胞台企的獲得感、幸福感、安全感和參與民族復興的自豪感。

對兩岸關係，宋濤則表示，兩岸關係和平發展是維護台海和平穩定、促進共同發展、造福兩岸同胞、通向民族復興的正確道路。歷史已經並將繼續證明，「台獨」嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益，只會給台灣同胞帶來深重災難，是走不通的絕路。他呼籲「廣大台灣同胞秉持民族大義，擔負歷史責任，旗幟鮮明地堅持體現一個中國原則的『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉，共護台海和平穩定」。