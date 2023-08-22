快訊

輝達早盤股價創新高後翻黑跌逾1% 美股三大指數漲跌互見

宋濤稱 大陸經濟新引擎為兩岸合作提供契機

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸國台辦主任宋濤22日向台商表示，大陸經濟新的成長引擎將為兩岸經濟合作提供新契機。（圖／取自大陸國台辦官網）
大陸國台辦主任宋濤22日向台商表示，大陸經濟新的成長引擎將為兩岸經濟合作提供新契機。（圖／取自大陸國台辦官網）

大陸國台辦主任宋濤22日在天津出席活動時向台商喊話，表示大陸經濟新的增長引擎，為兩岸經濟合作提供新的機遇和更廣闊空間。「希望廣大台胞台商堅定信心，充分把握中國式現代化機遇，分享大陸高質量發展成果，乘時乘勢實現更好發展，壯大中華民族經濟」。

據大陸國台辦網站消息，宋濤22日在天津市出席第十四屆津台投資合作洽談會開幕式並致詞表示，今年以來，大陸經濟總體回升向好，高質量發展扎實推進，上半年經濟恢復速度領先全球主要經濟體，長期向好的基本面沒有改變，彰顯了巨大的發展韌性和潛力。

他強調，新一代資訊技術、人工智慧、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、綠色環保將成為大陸經濟新的增長引擎，為兩岸經濟合作提供新的機遇和更廣闊空間。

宋濤還重申，大陸始終尊重、關愛、造福台灣同胞，致力於促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展。將為台胞台企辦實事、做好事、解難事，不斷增強台胞台企的獲得感、幸福感、安全感和參與民族復興的自豪感。

對兩岸關係，宋濤則表示，兩岸關係和平發展是維護台海和平穩定、促進共同發展、造福兩岸同胞、通向民族復興的正確道路。歷史已經並將繼續證明，「台獨」嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益，只會給台灣同胞帶來深重災難，是走不通的絕路。他呼籲「廣大台灣同胞秉持民族大義，擔負歷史責任，旗幟鮮明地堅持體現一個中國原則的『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉，共護台海和平穩定」。

宋濤 台獨

延伸閱讀

兩岸關係研討會 孫亞夫：戰爭與和平不簡戰 修憲就是法理台獨 跨越紅線

ECFA本為過渡自貿安排 10年內9成貨物零關稅 台卻反其道而行

大陸國台辦：查出「大洋臀紋粉蚧」 海關總署暫停台芒果輸入

成都世大運／開幕式 我代表團進場仍稱「中華台北」

相關新聞

宋濤稱 大陸經濟新引擎為兩岸合作提供契機

大陸國台辦主任宋濤22日在天津出席活動時向台商喊話，表示大陸經濟新的增長引擎，為兩岸經濟合作提供新的機遇和更廣闊空間。「...

安謀挑戰今年全球最大IPO 最大客戶來自中國大陸

日本軟銀集團旗下半導體智財權（IP）提供商安謀（Arm）於21日向美國證券交易委員會（SEC）提交首次公開募股（IPO）...

內部人士：碧桂園資金只夠「保交樓」 若還債將成爛尾樓

陷入債務危機的碧桂園目前正面臨還債及「保交樓」兩項重大挑戰。今年下半年及2024年碧桂園共要交付約80萬套房，目前帳戶資...

房企降價自救 從被罰到官媒幫腔 凸顯市場嚴峻

中國房地產業近期因房企龍頭頻頻爆電陷入困境，國家住房和城鄉建設部主管的「中國房地產報」近日刊文，籲開發商以降價促銷的方式...

香港美食節吸近48萬人次 人均消費上升8%

「10蚊（元）一包曲奇」、「100蚊六包意粉」、「250蚊鮑魚買一送一」，一連5天在灣仔會展舉行的美食博覽昨閉幕，不少參...

中國房企爆雷恐沒完 未來1年到期債至少4.2兆

中國多家房企接連爆雷，據陸媒初估，未來1年中國289家房企共約人民幣9600億元（約新台幣4.2兆）債務將到期，央企及國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦