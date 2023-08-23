陸經濟新動能 去年增28.4%

中國國家統計局22日公布，2022年中國經濟發展新動能指數（以2014年為100）為766.8，比上年增長28.4%。2022年，各項分類指數與上年相比均有提昇，其中網絡經濟指數增長最快，對總指數增長的貢獻最大。

中新社報導，國家統計局統計科學研究所所長閭海琪介紹，據測算，2022年網絡經濟指數達2739.0，比上年增長39.6%。從主要構成指標看，截至2022年底，中國移動互聯網用戶數、固定互聯網寬帶接入用戶數分別達14.6億戶、5.9億戶，分別比上年增長3.0%、10.1%；當年移動互聯網接入流量達2617.6億千兆字節（GB），比上年增長18.1%。

與此同時，數字化轉型應用深入推進，新業態新模式助力線上線下消費有機融合，以直播電商為代表的新業態電商快速發展，拓展消費新渠道。2022年，中國電子商務市場規模再創新高，全國電子商務平台交易額43.8萬億元（人民幣，下同），按可比口徑計算，比上年增長3.5%；全國網購替代率（線上消費對線下消費的替代比例）為80.7%。

科技創新繼續引領中國新動能成長。2022年，創新驅動指數為336.3，比上年增長15.5%。從主要構成指標看，全國研究與試驗發展（R&D）經費投入達3.1萬億元，比上年增長10.4%，基礎研究經費占研發支出比重穩定提升，企業研發經費持續增長。

閭海琪還指出，中國人才知識能力穩步提升。據測算，2022年，知識能力指數為193.4，比上年增長5.9%。從主要指標來看，每萬名就業人員R&D人員全時當量為635.4人年，比上年增長11.2%；高學歷、高技能人口比例保持增長趨勢，經濟活動人口中碩士及以上學歷人口占比為1.33%，比上年提高0.04個百分點。