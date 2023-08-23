鋰電產業 成為福建外貿新動能

作為當前火熱的外貿出口「新三樣」之一，鋰電池成為福建外貿出口的新動能。在福州港江陰港區、廈門港等沿海港口，已有不少鋰電池出口訂單。據福州海關統計，今年上半年，福建省鋰電池出口同比增長達110.7%，涵蓋全球112個國家和地區，在歐盟、東盟等地區實現了兩位數以上增長。

中新社報導，福建雲眾動力科技有限公司總經理吳國慶表示，該公司出口的鋰電池主要應用於動力滑板車、平衡車、儲能電源、機器人等對電池要求較高的產品。國際市場鋰電池需求井噴，公司鋰電池出口訂單也明顯增長。

吳國慶說，當前海外儲能需求快速增長，國際市場顯示出巨大商機，公司在鞏固國內儲能市場的同時，也在持續開拓海外市場。公司作為一家擁有自主知識產權核心技術，專業從事鋰離子蓄電池技術研發、生產和經營的高新技術企業，深耕海外市場多年，憑藉高性價比的產品和優質服務，今年上半年業績大幅增長。

位於閩東的寧德市擁有世界最大的聚合物鋰離子電池生產基地，鋰電新能源產業去年產值達2758億元（人民幣，下同），產業規模領跑全球。今年上半年，寧德鋰電池產品走俏海外，鋰電池出口達334.3億元，占同期福建省同類產品出口總值的58.6%。

作為全球最大的鋰電池生產企業，寧德時代新能源科技股份有限公司今年上半年海外市場收入同比增長了近2倍。寧德時代首席科學家吳凱表示，能夠進入全球知名汽車品牌的供應鏈體系，主要依靠技術性能優勢。

8月16日，寧德時代發布了全球首款採用磷酸鐵鋰材料並可實現大規模量產的4C超充電池—神行超充電池，實現「充電10分鐘，續航400公里」的超快充速度，並達到700公里以上的續航里程。寧德時代國內乘用車事業部CTO高煥說，神行超充電池將在今年底量產，搭載神行超充電池的電動車也將在明年一季度上市。

寧德時代科士達科技有限公司申請的「時代科士達」商標近期也獲得中國海關總署知識產權保護備案。寧德時代科士達有限公司關務經理陳義香表示，該公司主要從事儲能裝置及管理系統研發、鋰電池製造等。通過此次海關知識產權保護備案核准，公司產品將更具市場競爭力。

福建農林大學經濟與管理學院常務副院長戴永務表示，隨著全球環保意識以及對可持續發展重視程度的不斷提高，福建完備的產業鏈和供應能力推動鋰電產業「蓄能出海」，將成為該省外貿成長的新動能。