安謀挑戰今年全球最大IPO 最大客戶來自中國大陸

日本軟銀集團旗下半導體智財權（IP）提供商安謀（Arm）於21日向美國證券交易委員會（SEC）提交首次公開募股（IPO）申請，並計劃以「ARM」為代碼在納斯達克上市，如果成功，將是今年全球最大IPO。IPO文件顯示，2023財年來自中國大陸的收入分別佔安謀總收入約25%，且Arm中國（安謀科技）是安謀最大的客戶。

安謀是全球科技領域最重要公司之一，官網資料顯示，包括蘋果iPhone以及安卓手機在內，全球95%的智慧手機都採用了Arm架構。另外包括亞馬遜、谷歌母公司 Alphabet 等科技巨頭，超微、英特爾、輝達、高通、三星等晶片巨頭，以及車企、物聯網企業等，超過260家公司報告稱在2023財年已出貨基於Arm架構的晶片。

安謀預計在9月IPO，招股書中並未列出計劃出售的股票數量。根據此前外媒報導，軟銀希望安謀估值範疇在600億到 700億美元區間。這次赴美上市，將成為自美國造車新勢力Rivian在2021年11月籌資額137億美元以來，美國規模最大的一次 IPO。

安謀招股書顯示，2022財年和2023財年，前五名客戶合計分別佔安謀總收入約56%和57%，其中安謀科技分別佔其總收入的18%和24%，為安謀最大客戶。

至於安謀與安謀科技的關係，IPO文件指出安謀科技是安謀的重要收入來源及中國大陸市場的重要渠道，是向大陸客戶轉授 安謀IP許可的獨家分銷商。安謀和軟銀集團都無法控制安謀科技的運營，安謀科技獨立運營。

安謀在2022年3月將安謀科技的全部股權出售給軟銀集團的另一家子公司 Acetone Limited，作價約為9.3億美元。截至招股書發布日，安謀科技約48%的股權由 Acetone Limited（由軟銀集團控股，Arm擁有10%的無表決權權益）擁有，約 35%股權由厚朴投資管理公司間接擁有，約 17%由其他中方直接或間接持有。

安謀成立於 1990 年，最初是英國艾康電腦、蘋果和 VLSI 的合資企業，1998年到2016年在倫敦證券交易所和納斯達克股票市場公開上市，2016年9月被日本軟銀集團以320億美元收購並私有化。軟銀集團2020年試圖以400億美元將安謀賣給輝達，但這起高額晶片交易最終於2022年2月宣告失敗。