快訊

下班回家別煩惱了 北捷宣布文湖線「全線恢復營運」

雷雨狂襲！松山機場3架航班轉降 機坪積水畫面曝光

徐耀昌退黨嗆「黨提名了黨內不服的人」 侯友宜發聲了

安謀挑戰今年全球最大IPO 最大客戶來自中國大陸

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
安謀（Arm）21日申請在美國納斯達克上市，招股書顯示其最主要客戶為安謀科技。（路透）
安謀（Arm）21日申請在美國納斯達克上市，招股書顯示其最主要客戶為安謀科技。（路透）

日本軟銀集團旗下半導體智財權（IP）提供商安謀（Arm）於21日向美國證券交易委員會（SEC）提交首次公開募股（IPO）申請，並計劃以「ARM」為代碼在納斯達克上市，如果成功，將是今年全球最大IPO。IPO文件顯示，2023財年來自中國大陸的收入分別佔安謀總收入約25%，且Arm中國（安謀科技）是安謀最大的客戶

安謀是全球科技領域最重要公司之一，官網資料顯示，包括蘋果iPhone以及安卓手機在內，全球95%的智慧手機都採用了Arm架構。另外包括亞馬遜、谷歌母公司 Alphabet 等科技巨頭，超微、英特爾、輝達、高通、三星等晶片巨頭，以及車企、物聯網企業等，超過260家公司報告稱在2023財年已出貨基於Arm架構的晶片。

安謀預計在9月IPO，招股書中並未列出計劃出售的股票數量。根據此前外媒報導，軟銀希望安謀估值範疇在600億到 700億美元區間。這次赴美上市，將成為自美國造車新勢力Rivian在2021年11月籌資額137億美元以來，美國規模最大的一次 IPO。

安謀招股書顯示，2022財年和2023財年，前五名客戶合計分別佔安謀總收入約56%和57%，其中安謀科技分別佔其總收入的18%和24%，為安謀最大客戶。

至於安謀與安謀科技的關係，IPO文件指出安謀科技是安謀的重要收入來源及中國大陸市場的重要渠道，是向大陸客戶轉授 安謀IP許可的獨家分銷商。安謀和軟銀集團都無法控制安謀科技的運營，安謀科技獨立運營。

安謀在2022年3月將安謀科技的全部股權出售給軟銀集團的另一家子公司 Acetone Limited，作價約為9.3億美元。截至招股書發布日，安謀科技約48%的股權由 Acetone Limited（由軟銀集團控股，Arm擁有10%的無表決權權益）擁有，約 35%股權由厚朴投資管理公司間接擁有，約 17%由其他中方直接或間接持有。

安謀成立於 1990 年，最初是英國艾康電腦、蘋果和 VLSI 的合資企業，1998年到2016年在倫敦證券交易所和納斯達克股票市場公開上市，2016年9月被日本軟銀集團以320億美元收購並私有化。軟銀集團2020年試圖以400億美元將安謀賣給輝達，但這起高額晶片交易最終於2022年2月宣告失敗。

軟銀集團 IPO 客戶

延伸閱讀

今年最大IPO！軟銀旗下的安謀公布那斯達克上市計畫

IPO抽籤好康又來了！宏碩系統抽中賺5.5萬元 報酬率高達55%

就市論勢／散熱、生技族群 搶鏡

吃掉三成IPO目標數？ 大陸新規重擊11家台商回台掛牌

相關新聞

碧桂園風波影響多大？近50家A股公司緊急管控風險

大陸知名房企碧桂園日前爆出財務危機，已連帶影響上下游廠商、往來銀行等相關企業。據澎湃新聞統計，截至21日，滬深兩市至少有...

陸預算赤字仍縮減三成 彭博：北京維持審慎財政政策

彭博報導，基於大陸財政部21日公布財政數據計算得出，今年黔七個月大陸廣義預算赤字達人民幣3.3兆元，較2022年同期下降...

日本核汙水即將排海 香港恐有半數日式餐廳將關門

據共同社報導，日本首相岸田文雄22日宣布，將於24日啟動東京電力福島第一核電站處理水排放入海作業。星島日報指出，香港約4...

政府也拖累房企！部分地方政府欠款最高達84億元

民營房企深陷流動性壓力，而地方政府欠款也成為落在房企身上的壓力稻草之一。經濟觀察網報導，有房企稱其所在城市政府拖欠款項最...

安謀挑戰今年全球最大IPO 最大客戶來自中國大陸

日本軟銀集團旗下半導體智財權（IP）提供商安謀（Arm）於21日向美國證券交易委員會（SEC）提交首次公開募股（IPO）...

內部人士：碧桂園資金只夠「保交樓」 若還債將成爛尾樓

陷入債務危機的碧桂園目前正面臨還債及「保交樓」兩項重大挑戰。今年下半年及2024年碧桂園共要交付約80萬套房，目前帳戶資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦