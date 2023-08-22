自2022年10月以來，集微諮詢開始建立起出口管製情報監測平台，通過監測美國國會議員、聽證會、政府機搆、智庫報告預測出即將出台的出口管製政策以及美國制裁目標。目前，集微諮詢監測內容包括美國19個國會委員會，7個政府機構，10家智庫，44位知名議員，總計參加180多場聽證會，此外還監測多個歐洲機構。

基於長期監測內容，集微諮詢已推出《出口管製情報周報》、《貿易製裁分析預警季度報告》、《貿易製裁點名預警》、《BIS工作規劃及分析》、《全部製裁名單對照繙譯》等內容，相關服務面曏行業及政府客戶訂閲開放。

訂閲服務內容：

1、出口管製情報周報

根據每周議員動態、聽証會內容以及智庫討論內容形成報告，並且於下周二之前發佈，目前已經發佈22期，並多次做出準確預警，其中包括：

1月18日發佈《美日荷出口管製第一階段談判成果》，準確預測了日本管制範圍，以及荷蘭對2000型號以上DUV的管制；

預測了2月24日實體清單的出台；

預警了8月2日的強迫勞動清單。

2、貿易製裁分析預警季度報告

目前，集微諮詢已經發佈兩期全球出口管製情報預警季度分析報告，詳細分析解讀了“對外投資限制”、“強迫勞動”、“雲計算管制”、“經濟脅迫”、“人權管制”、“1007規則更新Final Rule”、“GPU管制更新”、“美日荷管制演進”等內容。

3、貿易制裁點名預警

國會議員經常會點名要求商務部調查某家中國企業，自集微諮詢監測平台建立以來，國會議員點名中國企業數量超過50家，涉及新能源、雲計算、重工業、芯片設計、終端企業等多個行業龍頭企業。而且，部分重要聽證會環節，國會議員也會就相關企業問題與商務部官員公開討論。集微諮詢面曏訂閲用戶提供點名預警服務，並就相關情況提供製裁風險分析。

4、BIS工作規劃及分析

根據美國商務部參加聽證會答辯內容，分析BIS下階段出口管制動向，按照半年規劃發佈BIS工作規劃及進展報告，內容涵出口管制改革法案脩改方向、EAR修改、實體清單新增、美國人規則修改等具體內容，並預測相關規劃的出台時間。

5、全部制裁名單對照翻譯

2018年至今出台的全部名單，包括實體清單（含腳注1、腳注3、腳注4），未經驗證清單、MEU清單、國防部CMCC清單、財政部CMIC清單、SDN清單、強迫勞動清單，所有清單提供中英文對照翻譯並附帶進入清單原因。

所有內容均面向訂閲用戶提供，訂閲費用3180元/月。業務諮詢請聯繫 chenbl@ijiwei.com