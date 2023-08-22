快訊

日職／想讓王柏融華麗告別卻打出成績 日媒曝火腿的天人交戰

三星S Pen還有什麼神用途？星粉曝「可以拿來聞」：聞一次就難忘

福島電廠核廢水24日排放入海 我原能會說話了

集微諮詢重磅推出出口管制情報監測業務

集微網／ 集微網

自2022年10月以來，集微諮詢開始建立起出口管製情報監測平台，通過監測美國國會議員、聽證會、政府機搆、智庫報告預測出即將出台的出口管製政策以及美國制裁目標。目前，集微諮詢監測內容包括美國19個國會委員會，7個政府機構，10家智庫，44位知名議員，總計參加180多場聽證會，此外還監測多個歐洲機構。

基於長期監測內容，集微諮詢已推出《出口管製情報周報》、《貿易製裁分析預警季度報告》、《貿易製裁點名預警》、《BIS工作規劃及分析》、《全部製裁名單對照繙譯》等內容，相關服務面曏行業及政府客戶訂閲開放。

訂閲服務內容：

1、出口管製情報周報

根據每周議員動態、聽証會內容以及智庫討論內容形成報告，並且於下周二之前發佈，目前已經發佈22期，並多次做出準確預警，其中包括：

1月18日發佈《美日荷出口管製第一階段談判成果》，準確預測了日本管制範圍，以及荷蘭對2000型號以上DUV的管制；

預測了2月24日實體清單的出台；

預警了8月2日的強迫勞動清單。

2、貿易製裁分析預警季度報告

目前，集微諮詢已經發佈兩期全球出口管製情報預警季度分析報告，詳細分析解讀了“對外投資限制”、“強迫勞動”、“雲計算管制”、“經濟脅迫”、“人權管制”、“1007規則更新Final Rule”、“GPU管制更新”、“美日荷管制演進”等內容。

3、貿易制裁點名預警

國會議員經常會點名要求商務部調查某家中國企業，自集微諮詢監測平台建立以來，國會議員點名中國企業數量超過50家，涉及新能源、雲計算、重工業、芯片設計、終端企業等多個行業龍頭企業。而且，部分重要聽證會環節，國會議員也會就相關企業問題與商務部官員公開討論。集微諮詢面曏訂閲用戶提供點名預警服務，並就相關情況提供製裁風險分析。

4、BIS工作規劃及分析

 根據美國商務部參加聽證會答辯內容，分析BIS下階段出口管制動向，按照半年規劃發佈BIS工作規劃及進展報告，內容涵出口管制改革法案脩改方向、EAR修改、實體清單新增、美國人規則修改等具體內容，並預測相關規劃的出台時間。

 5、全部制裁名單對照翻譯

 2018年至今出台的全部名單，包括實體清單（含腳注1、腳注3、腳注4），未經驗證清單、MEU清單、國防部CMCC清單、財政部CMIC清單、SDN清單、強迫勞動清單，所有清單提供中英文對照翻譯並附帶進入清單原因。

所有內容均面向訂閲用戶提供，訂閲費用3180元/月。業務諮詢請聯繫 chenbl@ijiwei.com

議員 美國 客戶

延伸閱讀

雷蒙多訪中前遞橄欖枝 美商務部將27陸企移出限制清單

陸商務部再開外企圓桌會 官方：營造可預期投資環境

北韓火星-18飛彈激似俄白楊-M 美智庫：莫斯科提供技術

德擬隨美遏華 商界反對 智庫：對華脫鈎將導致經濟崩潰

相關新聞

日本核汙水即將排海 香港恐有半數日式餐廳將關門

據共同社報導，日本首相岸田文雄22日宣布，將於24日啟動東京電力福島第一核電站處理水排放入海作業。星島日報指出，香港約4...

陸預算赤字仍縮減三成 彭博：北京維持審慎財政政策

彭博報導，基於大陸財政部21日公布財政數據計算得出，今年黔七個月大陸廣義預算赤字達人民幣3.3兆元，較2022年同期下降...

集微諮詢重磅推出出口管制情報監測業務

自2022年10月以來，集微諮詢開始建立起出口管製情報監測平台，通過監測美國國會議員、聽證會、政府機搆、智庫報告預測出即將出台的出口管製政策以及美國制裁目標。目前，集微諮詢監測內容包括美國19個國會委

武漢新屋成交價量齊跌 凸顯中國房市持續低迷

中國房市持續低迷仍未見底，每日經濟新聞今天引官方數據報導，新一線城市武漢新屋成交量連兩個月大幅下滑，創近十年同期新低，當...

香港餐廳不收現金惹熱議 消委會勸收

香港一家漢堡店近日拒收現金引來香港全城熱議，有市民認為違法，有市民認為不違法，但消費者委員公開表態，認為餐廳應該收取現金...

渝西打造智能網聯新能源車基地

重慶市招商投資促進局副局長楊紫璇日前表示，渝西八區（江津、合川、永川、大足、璧山、銅梁、潼南、榮昌）將錯位發展、各有側重...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦