福建力推新基建 衝5G普及率

福建持續推動新型基礎設施建設規模、能力水平、創新能級邁上新台階。福建省通信管理局一級巡視員何強日前表示，福建將適度超前部署千兆光網，持續擴大千兆光網覆蓋和普及範圍，規模部署10G-PON（無源光網絡）端口，推動實現「千兆到戶、萬兆入企」；同時，高質量建設5G網絡，拓展5G網絡覆蓋深度和廣度，加快5G網絡在中心城區、交通樞紐、產業園區等重點場所的深度覆蓋和鄉村區域延伸覆蓋。

中新社報導，「新基建」已成為福建全方位推進高質量發展的新引擎。官方資料顯示，福建通信基礎設施加速邁入「雙千兆」時代，截至今年6月已建成5G基站8.9萬個，實現所有鄉鎮鎮區和85%以上行政村的5G覆蓋，在全國率先實現海岸沿線30公里5G覆蓋。

何強稱，到2025年，福建力爭建成10G-PON及以上端口70萬個，千兆寬帶接入用戶占比達32%；建成5G基站12萬個，5G用戶普及率達70%。

福建省數字福建建設領導小組辦公室主任吳宏武表示，福建將推動各類資源要素協同向「新基建」領域集聚，廣泛引導社會力量參與新型基礎設施建設和運營，加快構建提升面向未來的新型基礎設施體系。

作為福建經濟發展的「三駕馬車」，福州、廈門、泉州均積極布局「新基建」。福州市委常委、常務副市長張定鋒說，福州將打響「數字福州」國際品牌，建設「數字應用第一城」；推進閩港數據容災和存儲中心、閩港數字經濟一體化等「新基建」項目建設，推動數據跨境流動的先行先試。

廈門市強化項目帶動，策畫智算中心、智慧新機場等一批應用場景項目。廈門市副市長季翔峰表示，加快推進「城市大腦」優化升級，深化「雙千兆」網絡建設，推動廈門奧林匹克體育中心智慧化項目等早日建成投用，建設廈門數據港。

泉州市進一步發揮數字經濟和製造業高質量融合的特色優勢，著力大數據平台化建設，培育特色未來產業。泉州市副市長汪志紅表示，支持鞋服紡織、石材、陶瓷等重點行業大數據平台建設，打造空天大數據中心、影視大數據中心。