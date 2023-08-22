人行救市 非對稱變相降息

中國人民銀行本月15日進行公開市場操作，將1年期中期借貸便利（MLF）得標利率下調15個基點後，一如市場預期，昨（21）日公布的8月貸款市場報價利率（LPR）也隨之下調10個基點，報3.45%，將有利於企業短期融資與個人信貸。5年期以上LPR報4.20%，則維持不變。

大陸8月LPR呈現非對稱變相降息，東方金誠分析師王青表示，5年期以上LPR報價不變出乎市場預料，考慮到中共政治局會議明確要求「適時調整優化房地產政策」，將代表後期「調整優化房地產信貸政策」會單獨推出具體措施，或包括擴大實施首套房貸利率政策動態調整機制，及下調二套房貸利率下限等。

據《上觀新聞》報導，這是2023年以來LPR第二次下調，此前6月曾進行過一次下調。由於LPR是由各報價銀行按公開市場操作利率（主要指MLF）加點報價而成，因此早前業界已普遍預期，8月LPR大概率也會隨之下調。

報導稱，此次LPR下調也符合當前大陸官方政策導向。8月18日，中國人民銀行、金融監管總局、大陸證監會聯合召開電視會議，要求金融支持實體經濟力度要夠、節奏要穩、結構要優、價格要可持續。

LPR全稱「loan prime rate」，為銀行貸款提供定價參考。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。1年期LPR通常是銀行為企業和個人提供流動性貸款的參考基準，5年期以上LPR則是中長期貸款的參考基準，如企業中長期貸款、個人住房貸款等。

隨著1年期LPR進一步下調，與LPR緊密相連的各項短期貸款利率也將迎來新一波調整，如企業短期融資、消費貸款等利率都將下降，可望直接降低企業的融資成本，刺激個人信貸需求，提振居民消費和投資。

大陸日將8月1年期LPR下調10個基點，但5年期以上LPR維持不變，致使房貸利率也維持不變，加劇外界對大陸房市走向的擔憂。在投資者情緒受挫下，香港與大陸股市中資地產股股價價周一普遍走低，SOHO中國股價更大跌9%。

報導稱，大陸央行在8月將5年期LPR維持在4.2%的水準，使得交易員們感到失望；他們原本期望大陸央行會採取更多的支持措施，來重振低迷的房地產市場。同時，1年期LPR下調10個基點，降至3.45%，降幅也小於預期。