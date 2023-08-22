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陸降貸款報價利率 促短期融資

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

中國人民銀行大陸央行）本月十五日進行公開市場操作，將一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）得標利率下調十五個基點（百分之○點一五）後，一如市場預期，昨公布的八月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）也隨之下調十個基點（百分之○點一），報百分之三點四五，將有利於企業短期融資與個人信貸。五年期以上ＬＰＲ報百分之四點二，維持不變。

大陸八月五年期以上ＬＰＲ維持不變，使房貸利率也維持不變，加劇外界對大陸房市走向的擔憂。在投資者情緒受挫下，香港與大陸股市中資地產股股價昨普遍走低。

原本外界預期大陸央行會採取更多支持措施，來重振低迷的房地產市場。而一年期貸款市場報價利率下調十個基點，降幅也小於預期。

瑞銀經濟學家在一份報告中說，房地產寬鬆政策相對零碎溫和，且尚未宣布「實質性」的財政支出消息。該投行稱，自四月以來，隨著房地產下滑加深，大陸經濟成長已減速。

瑞銀昨也下調對大陸經濟成長的預期，將大陸今年ＧＤＰ成長率預期，從之前的百分之五點二，下調至四點八。

據上觀新聞報導，這是大陸今年以來ＬＰＲ第二次下調，六月也曾下調。由於ＬＰＲ是由各報價銀行按公開市場操作利率（主要指ＭＬＦ）加點報價而成，因此早前業界已普遍預期，八月ＬＰＲ很可能會隨之下調。此次ＬＰＲ下調也符合當前大陸官方政策導向。

ＬＰＲ全稱「Loan Prime Rate」，為銀行貸款提供定價參考。目前，ＬＰＲ包括一年期和五年期以上兩類。一年期ＬＰＲ通常是銀行為企業和個人提供流動性貸款的參考基準，五年期以上ＬＰＲ則是中長期貸款的參考基準，如企業中長期貸款、住房貸款等。

隨著一年期ＬＰＲ下調，與ＬＰＲ緊密相連的各項短期貸款利率也將會有調整，如企業短期融資、消費貸款等利率都將下降，可望直接降低企業的融資成本，刺激個人信貸需求。

大陸央行 房地產 中國人民銀行

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