習赴金磚峰會 促團結「全球南方」

中國大陸國家主席習近平昨前往南非參加金磚國家峰會，將共同主持中非領導人對話會。這是他今年三月訪俄之後的第二度出訪，預料金磚峰會的兩大重點將會是接納新成員和去美元化等議題。

包括巴西、俄羅斯、印度、中國大陸和南非等五國組成的金磚峰會廿二至廿四日於南非首都約翰尼斯堡舉辦。此次峰會主題為「金磚與非洲：深化夥伴關係」。

大陸官方媒體環球時報稱，愈來愈多的國家有意加入金磚國家是對西方霸權的一種有力回應。

美國之音報導指出，金磚國家橫跨三大洲，擁有數十億人口，他們有個共同點，即蔑視服務於西方富裕國家利益的世界秩序。

據報導，雖然北京高舉抗衡西方姿態，但這次峰會東道主南非總統拉瑪佛沙表示，南非不會被迫在全球強權國家之間選邊。南非國際事務研究中心成員格魯澤更直言，不認為這場峰會將產生戲劇性的結果，因為現在掌權的還是西方國家，「中國正在崛起，但還不是頭號強權」。

習近平昨先透過多家南非媒體刊文指出，大陸與南非關係已步入黃金時代。他強調，雙方作為「全球南方」天然成員，要團結一致，加快推動國際金融機構改革，共同反對單邊制裁和「小院高牆」，攜手維護共同利益。

他並指出，愈來愈多的國家希望叩開「金磚之門」，北京願同金磚夥伴一道，秉持開放包容、合作共贏的金磚精神，凝聚在重大問題上的共識，引領金磚合作機制在全球治理體系中發揮更加重要的作用。

針對金磚國家擴大成員，中共外事辦主任兼外長王毅廿日與伊朗外長艾密拉多拉安的通話中也有觸及。目前已知至少十九個國家有意加入金磚，包括阿根廷、伊朗、阿爾及利亞、突尼斯、土耳其、埃及等。

南非金磚國家事務協調人蘇克拉爾表示，已有十三個國家正式申請加入金磚國家，還有六個國家非正式提出申請。此外，委內瑞拉可能成為第廿個申請加入的國家。

至於「金磚共同貨幣」議題，大陸官媒ＣＧＴＮ引述上海外國語大學教授黃靖分析，「去美元化」的趨勢並非由金磚國家推動，而是美國為了自身政治目的肆意將美元武器化的結果。

他認為，創建新型共同貨幣是大勢所趨，但過程將會非常漫長，首先應錨定「新貨幣」，參與國也需保持經濟透明度，還必須考慮金磚貨幣如何與美元、歐元等其他貨幣建立有意義的聯繫，才能保持貨幣穩定性。