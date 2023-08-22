陸對金磚國家進出口增19.1%

中國海關總署21日發布的最新數據顯示，今年前7個月中國對其他金磚國家進出口2.38萬億元（人民幣，下同），同比增長19.1%，遠超同期中國外貿0.4%的增速，占中國外貿進出口總值的10.1%。其中，出口1.23萬億元，同比增長23.9%；進口1.15萬億元，增長14.3%。

中新社報導，分產品看，前7個月中國對其他金磚國家電動載人汽車出口同比增速高達601.3%，鋰電池出口較去年同期也有129.5%的增長，汽車零配件、家用電器、農業機械等出口增速均超過四成。

同期，中國對其他金磚國家出口勞動密集型產品同比增長20.5%。其中，服裝、箱包、鞋靴出口分別增長28.8%、41.4%、42.3%。 能源資源和農產品領域經貿往來也在加強。據官方數據，前7個月中國自其他金磚國家進口原油、煤及褐煤、天然氣等能源產品同比增長17.3%，進口鐵礦砂、銅礦砂等金屬礦砂同比增長8%。同期，中國自其他金磚國家進口農產品2702.4億元，同比增長14.9%，其中進口食用油140.6億元，同比增長185.4%。

分析人士認為，中國對其他金磚國家進出口保持較快增長，將推動貿易網絡進一步多元化，有助於分散風險，穩定外貿增長。