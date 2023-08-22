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上海空港 跨境電商出口貨值增2.7倍

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

上海浦東國際機場海關21日發布統計數據顯示，今年1月至7月，上海空港口岸跨境電商商品出口增長迅速，共申報出口跨境電商商品2.2億票，累計貨值473億元（人民幣，下同），同比分別增長2.3倍和2.7倍。

據統計，今年前7個月，美國、荷蘭、英國為上海空港口岸跨境電商商品出口前三大市場，出口額分別為232億元、42億元、30億元，同比分別增長3.4倍、3.6倍、2.4倍。出口跨境電商主要商品種類為服裝、玩具、裝飾品等日用消費品。

中新社報導，上海跨境電子商務行業協會會長王建民表示，近年來，中國跨境電商快速發展，在「買全球、賣全球」方面的優勢和潛力持續釋放。全球越來越多的消費者享受到中國跨境電商帶來的更多選擇和便利。

上海義達國際物流有限公司是一家主要從事跨境電商進出口業務的國際快件物流企業。該公司總經理王文江說：「我們正在不斷加大投資拓展跨境電商新業務領域。今年一季度，我們新開通了直航日本大阪的貨物包機，上半年已經實現包機出口88架次。目前，這條航線已成為公司的主力航線」。

面對跨境電商出口井噴式增長，上海海關全力推進跨境電商領域的業務改革。浦東機場海關快件監管一處副處長宋革稱，「我們創新優化監管流程，打通安全、高效、快捷的跨境電商零售出口退貨渠道，解決眾多中小賣家出口退貨難問題，實現既出得去又退得回。同時大力推進智慧海關建設，全面啟動跨境電商出口電子放行，實現快件秒放出口」。

電商 上海 海關

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