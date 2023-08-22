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上海洋山 入出境船舶創5年新高

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

上海洋山邊檢站20日披露，今年前7個月，該站累計辦理入出境（港）船舶數量5500餘艘次，同比增長3.4%，創2018年以來新高；同期，國內港口間移泊的入出港船舶達3500餘艘次，同比增長7.2%，占業務總量的62.8%。

中新社報導，20日，新建下水的中國香港籍「東方費利克斯托」號貨櫃輪完成2550個集裝箱的裝船任務後駛離上海洋山港一期碼頭，正式開啟運營生涯。這是相關航運企業訂造的12艘24188標箱級貨櫃輪中，交付的第四艘。

航運業數據顯示，今年上半年全球總計交付147艘新造集裝箱船，新添運力97.5萬標箱，同比激增129%。其中，中國造船廠批量交付88艘，占比約60%，成功交付11艘2.4萬標箱級的集裝箱巨輪，占全球市場份額的84.6%。同時各大航運企業在亞歐航線上部署的運力達461756標箱，同比漲3.4%。 　新船交付潮的到來和亞歐航線新增運力的加入，帶動洋山口岸入出境（港）船舶數量穩步增長。面對船舶總量增多，入出港船舶比重增加的新態勢，洋山邊檢站積極貫徹落實國家移民管理局「放、管、服」舉措。對入出港船舶不再登輪實施核查手續，簡化通關手續；對入出境船舶按照在港時間、裝卸任務和具體泊位，「因船施策」，提供「馬上辦、「一次辦」等通關便利。

上海 航線

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