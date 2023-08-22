山東進博會 海內外500企業拓商機

「本次參展的所有商品，均是零關稅進入中國市場。我們希望通過展會找到中國代理商，尋求更多合作商機」。

作為山東進博會參展商，來自越南的馬洪軍19日表示，企業乘RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）紅利東風，不斷拓展貿易往來新機遇。

中新社報導，第三屆RCEP區域（山東）進口商品博覽會正在山東臨沂舉辦。本屆山東進博會吸引了來自中國、澳大利亞、俄羅斯、韓國、泰國、越南等56個國家和地區的536家企業參展，1000多類商品亮相展會，境內外2000餘名採購商到場採購。

中國商務部原副部長、中國商業聯合會原會長張志剛表示，自RCEP全面生效以來，中國作為世界上最大的發展中國家，與其他成員國一道應對全球各種風險與挑戰，共同推動形成區域經濟一體化發展新格局。希望共同努力，推動RCEP各成員國之間貿易往來更加活躍。

山東進博會已連續舉辦兩屆，超過1000家國外客商參展，現場交易額5億元（人民幣，下同）、意向交易額15億元，逐步成為中國有影響力的進口展會品牌。