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渝西打造智能網聯新能源車基地

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

重慶市招商投資促進局副局長楊紫璇日前表示，渝西八區（江津、合川、永川、大足、璧山、銅梁、潼南、榮昌）將錯位發展、各有側重，聯手打造世界級智能網聯新能源汽車零部件產業基地。

中新社報導，今年4月，重慶市印發的「渝西地區智能網聯新能源汽車零部件產業發展倍增行動計劃（2023-2027年）」提出，渝西地區是重慶市智能網聯新能源汽車零部件產業發展的「頂梁柱」。

在智能網聯新能源汽車零部件產業方面，渝西地區重點發展方向包括新能源、智能網聯、傳統三大系統，電驅、智能座艙、底盤等12個總成，電芯、高精度地圖、智能車燈等56種部件。

具體到每個區，江津優先發展電驅、電轉向、智能座艙等總成；合川優先發展電驅、電制動、車路網聯、車身等總成；永川優先發展智能座艙、智能駕駛、智能車控等總成；大足優先發展智能駕駛、底盤、車身等總成；璧山優先發展動力電池、電驅、電轉向、電制動等總成；銅梁優先發展動力電池、電轉向、電制動等總成；潼南優先發展智能車控、內外飾等總成；榮昌優先發展動力電池、熱管理等總成。

「把智能網聯新能源汽車零部件產業放到全國乃至全球來看，重慶在車載網關、正負極材料、電動壓縮機等34個部件具有競爭優勢」。楊紫璇說，重慶市整車生產能力強大，零部件企業在這裡市場廣闊，歡迎全球投資者共享智能網聯新能源汽車產業發展紅利。

今年下半年，重慶市招商投資促進局牽頭計劃在渝西地區舉辦至少6場招商洽談對接、集中簽約、集中開工等活動；同時，依託長三角、粵港澳大灣區、京津冀三個駐外招商聯絡處，整合渝西地區駐外招商資源，構建「一盤棋」招商網絡。 　　楊紫璇稱，力爭到2027年，渝西地區智能網聯新能源汽車零部件產業規模實現倍增，汽車零部件企業數量達到1000家，產值達到4000億元人民幣

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