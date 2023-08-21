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救市措施公布後首天 滬指跌1.24%失守3,100點

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸官方公布救市措施後的首個交易日，A股三大指數低開低走，午後跌幅擴大。（中新社）
大陸官方公布救市措施後的首個交易日，A股三大指數低開低走，午後跌幅擴大。（中新社）

中國證監會宣布落實「活躍資本市場、提振投資者信心」一攬子政策措施後的首個交易日，A股三大指數21日低開低走，午後跌幅擴大，滬指收市跌1.24%報3,092點，深成指跌1.32%報10,320點，創業板指跌1.60%報2,084點再刷新3年多低位。滬深兩市成交額僅人民幣6,783億元，大幅縮量600多億元。

累股方面，周一，環保行業、公用事業、燃氣、工程諮詢服務、工程建設等漲幅居前，保險、航空機場、證券、醫藥商業、光伏設備等跌幅最大。

多家券商及基金公司21日宣布，基於對中國資本市場長期健康的信心，自行購買旗下基金，包括華夏基金、嘉實基金、國泰君安等，金額從人民幣5,000萬到2億元不等。

澎湃新聞收集10家大陸券商觀點，大部分認為A股市場目前已具備以往歷史底部特徵，積極信號出現將持續改善風險偏好，A股有望迎來新一輪上揚周期。不過，重磅政策集中兌現後，短期「政策想像空間」已有限，對應A股可能延續震盪市。但對後市表現不必悲觀，A股當前水平表現機會大於風險。

但外媒看法則相反，路透引述分析師看法指出，A股市場的情緒已陷入低點，後市短期或大幅震盪，建議逐步等待情緒面回穩、經濟基本面轉暖、市場走勢企穩後再另行布局。

華北一名私募人士向路透表示，今天的LPR和上周證監會宣布的一系列政策都是「發了還不如不發」，太讓人失望了，投資人對政策的期待正被逐步澆滅。

另一分析人士向路透指出，新政策較缺乏實質性內容，也需要多個部門合作才能活躍市場，而投資者關注的焦點依然是經濟走弱和地緣政治緊張等深層次問題。

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