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大陸降息卻沒降房貸利率 導致陸港中資地產股普跌
大陸21日將8月份一年期貸款市場報價利率（LPR）下調10個基點，報3.45%，但五年期以上LPR維持不變，致使房貸利率也維持不變，加劇外界對大陸房市走向的擔憂。在投資者情緒受挫下，香港與大陸股市中資地產股股價價周一普遍走低。
截止中午12時，龍湖集團和新城發展分別下跌2.3%和1.56%。至於陸股，截止上午11時30分，保利發展下挫1.48%，招商蛇口下滑2.16%。
報導稱，大陸央行在8月將5年期貸款市場報價利率，即房貸的參考利率，維持在4.2%的水準，使得交易員們感到失望；他們原本期望大陸央行會採取更多的支持措施，來重振低迷的房地產市場。同時，1年期貸款市場報價利率下調了10個基點，降至3.45%，降幅也小於預期。
瑞銀經濟學家在一份報告中說，房地產寬鬆政策相對零碎溫和，且尚未宣布「實質性」的財政支出消息。該投行稱，自4月以來，隨著房地產下滑加深，中國經濟增長已經減速。
本月稍早時公布的7月經濟活動數據顯示，中國大陸經濟正在進一步降溫中，並已陷入通貨緊縮。
瑞銀周一也下調了對中國經濟增長的預期。以汪濤為首的經濟學家，將中國大陸2023年GDP增長率預期，從之前的5.2%下調至4.8%。
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