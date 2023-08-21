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陸財政、水利兩部 再撥人民幣5億元助水災後重建

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
受今年第五號颱風「杜蘇芮」侵襲，7月下旬以來，大陸北方遭受嚴重洪災，其中河北是受災最嚴重的地區之一。圖為河北淶水縣日前正在清理洪水帶來的大量淤泥。（新華社）
受今年第五號颱風「杜蘇芮」侵襲，7月下旬以來，大陸北方遭受嚴重洪災，其中河北是受災最嚴重的地區之一。圖為河北淶水縣日前正在清理洪水帶來的大量淤泥。（新華社）

中國大陸財政部、水利部再度預撥人民幣5億元「國家蓄滯洪區補償資金」，以加快海河流域性特大洪水災後恢復重建。

據大陸財政部網站消息，大陸財政部、水利部19日預撥的資金將用於「支持天津、河北對國家蓄滯洪區運用期間群眾的農作物、專業養殖、經濟林、住房、家庭農業生產機械等水毀損失予以補償，幫助災區儘快恢復正常生產生活秩序，全力保障人民群眾生命財產安全。」

大陸財政部、水利部9日曾緊急預撥人民幣10億元國家蓄滯洪區補償資金。

受今年第五號颱風「杜蘇芮」侵襲，7月下旬以來，大陸北方遭受嚴重洪災，其中河北是受災最嚴重的地區之一。河北省8月11日通報，截至8月10日，河北全省因災死亡29人，16人失聯，全省累計轉移群眾175.74萬人，其中蓄滯洪區97.84萬人。

北京7月29日至8月2日也出現140年來最大降雨，引發嚴重洪災，造成全市33人死亡，18人失蹤。截至8月8日，洪災共造成近129萬人受災，房屋倒塌5.9萬間，嚴重受損房屋14.7萬間，農作物受災面積22.5萬畝。

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