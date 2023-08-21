為刺激消費 大陸10多省市要求落實帶薪年休假

大陸國家發改委近期發布關於恢復和擴大消費措施的通知，其中提出全面落實帶薪休假（類似台灣特休假）制度，鼓勵錯峰休假、彈性作息，促進假日消費等，引發網友廣泛討論。民生證券研究報告認為，帶薪休假的推廣將大幅提高居民的出遊比例。

根據大陸2008年開始實施的「職工帶薪年休假條例」規定，職工累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。

「落實帶薪休假制度」已連續多年寫入大陸的政府工作報告，但調查顯示，能夠享受帶薪年休假的人數比例僅60%左右。

據大陸媒體報導，山東日前發布進一步提振消費的政策，除落實帶薪休假制度外，還鼓勵景區結合實際推行「一票多次多日」使用制，更好滿足遊客多樣化需求。

據《中新財經》不完全統計，目前至少已有河北、江西、重慶等十多個省市，在促消費的政策意見中，要求落實帶薪休假。

北京大學經濟學院教授曹和平認為，全面落實帶薪休假能有效促進消費。「它和節日式的長假起到的作用類似，能夠促進人們旅遊，還能與長假形成良性補充。」

民生證券研究報告則提到，「有錢、有閒」是旅遊消費最基本的條件，但「閒」不夠，制約了居民消費的意欲。