新聞分析／接回新台流 不應只是「做功德」

在兩岸經貿議題中，「台流」不是新現象，但這群滯留大陸的台灣人其實很少受到關注，尤其近年兩岸關係陷入僵局，兩岸當局連溝通管道都沒有，更別提為台流建立協助機制。

以往討論的台流，多指在大陸經商失敗、流落街頭者，甚至有些老台流，年輕時在台犯下刑案、捲走了吸來的資金後潛逃對岸，部分還有黑道背景，這些人老了病了淪為台流，頗有「自作自受」的因果，難道值得更多同情？

但近年情況有所不同，大陸經濟先是經過三年疫情封控的摧殘，加上美國近年不斷對大陸施加貿易和科技制裁，影響所及，不僅重創大陸企業，大陸台商也深受影響，尤其是出口導向型的台企，部分將產線轉移到東南亞，部分則回流台灣，在陸生產規模縮水，裁員傳聞不斷。

在這波裁員浪潮下，不少原本在大陸風光任職的台企高管也淪為失業大軍，為繼續在大陸生存，只能放下身段，過著打工仔的艱苦日子。一位華東資深台商就說，如今「台幹」在大陸，除非是高科技人才，或者願意跟隨前往東南亞，否則幾乎已無光環。

除了失落的台幹，近年大陸積極吸引台青登陸創業，瞄準台灣「三中一青」（中小企、中南部和中下階層，以及青年），大陸各地兩岸青創基地如雨後春筍般成立。

然而，從近年運作看，所謂青創基地提供台青的資金補助，大多是有額度和年限的，一旦過了年限卻無實際成果，隻身挑戰大陸市場的台青往往無以為繼，加上他們職場經驗薄弱，要順利轉進大陸企業難度也高，當然也不乏有人靠著打工度日，尋求未來發展機會。

有別於老台流，新型態的台流湧現，更多是經濟大環境和美中貿易戰地緣政治風險使然，政府相關單位在面對新台流現象時，也應有別於以往單純人道和救助者角色，除了接受台協通報和協助聯繫在台親屬外，或可有更多配套作為，才能因應兩岸經貿新變局。

海基會人員也坦言，台流案件增多，顯示疫情過後需求量變大，「超過去年編列預算時的預期」，會將原因報請陸委會，相信會有相應處置。

但編列足夠預算協助台流回台，應該只是最低標，被外界形容為「台商娘家」的海基會，能否有更積極的作為，例如與各地台協建立更及時、周延的通報平台；研議更暢通的台流後送機制，或與移民署商討加速審核個案入境許可等。

協助滯留在外的台灣人回家，應該不是做功德、發善心之舉，而是政府有關單位的職責。