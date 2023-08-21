接返滯陸國人 上半年個案增多 海基會預算用罄

聯合報／ 記者陳政錄／專題報導
根據海基會統計，近年協助滯留大陸國人返台人數，有逐年增加的趨勢。圖／海基會提供
根據海基會統計，近年協助滯留大陸國人返台人數，有逐年增加的趨勢。圖／海基會提供

受大陸疫情和經濟放緩影響，海基會協處接返「滯陸國人」（俗稱台流）數量有上升之勢，今年相關預算甚至面臨提前用罄。海基會方面指出，急難救助仍會全力以赴，將以各處室經費按輕重緩急，以預算流用方式支應，並把（預算短缺）問題反映給主管機關陸委會，也不排除以自籌款滿足下半年的執行需求。

據海基會統計數據顯示，二○一九至二○二二年，協助接回「滯陸國人」數量分別為四十四人、六十二人、六十七人和八十七人，有逐年上升之勢。

而自二○二○年至二○二三年，海基會每年編列「協處台商人身安全與經貿糾紛」業務費，分別為台幣九十一點三萬元、九十一點三萬元、一一九點三萬元、一百萬元，用以支應相關協處費用，包括交通費和新冠疫情期間的隔離費用等等。

由於上半年個案數增加較快，今年編列的一百萬元中，陸委會補助八十五萬元，目前已支用超過八十六萬元，海基會人士指出，這顯示疫情過後，案件數量突增，超過去年編列預算時的預期，會將原因報請陸委會了解，相信會有相應處置。

海基會方面強調，這些滯陸案件都是國人，如果要回台，海基會不可能不伸出援手，會持續和兩岸相關機關、台商協會和各級主管機關、社福團體一起聯繫和協助。

此外，近年「滯陸國人」返台需求案件增多，此前更在華南台商圈傳出，政府協助國人返台有所謂「六十五歲紅線」，即未滿六十五歲者要自己想辦法回台。海基會副秘書長蔡孟君回應，只要接到個案都會積極協處，不會根據年齡、性別而有差異；若遇家屬不願接手，海基會會請戶籍地社會局、社福機構協助安置。

海基會 疫情 陸委會

延伸閱讀

左營、鳳山再增本土登革熱病例 高市府：社區病媒蚊密度高

海基會：不樂見在陸台商被政治理由為難

台商協會批賴過境美 陸委會：台辦代筆的借刀殺人手法

旅行業不滿兩岸觀光進展 陸委會控對岸一再拒絕

相關新聞

經濟惡化 陸湧現「新台流」

受到美國與中國大陸貿易戰、新冠疫情以及大陸自身經濟情勢的影響，二○一九年以來大陸各地台商協會透過海基會協助返台的「台流」...

廣西南寧 打造區域科創中心

「在產業基金、土地、稅收等優惠政策的支持下，今年初，我們在中國（廣西）自由貿易試驗區南寧片區引入首台12英寸晶圓光刻設備...

南亞商界 期待對陸合作機遇

第七屆中國—南亞博覽會在雲南昆明落下帷幕。作為中國大陸同南亞國家經貿合作的重要平台，南博會已成為南亞國家分享中國機遇的「...

SOHO中國爆雷 欠稅87億

大陸地產商接連爆發財務地雷。據《上觀新聞》報導，知名地產商「SOHO中國」近日發布2023年度中期業績公告指出，集團旗下...

陸房市不振 拖累SOHO獲利

大陸知名房企巨頭SOHO中國公布今年上半年財報顯示，今年上半年營收人民幣8.2億元（約新台幣36億元），年減8.3%，淨...

人行救市 將採雙降策略

中國人民銀行（中國大陸央行）上周意外調降1年期中期借貸便利（MLF）利率後，彭博資訊與路透訪調的經濟學家預期，人行21日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦