接返滯陸國人 上半年個案增多 海基會預算用罄

受大陸疫情和經濟放緩影響，海基會協處接返「滯陸國人」（俗稱台流）數量有上升之勢，今年相關預算甚至面臨提前用罄。海基會方面指出，急難救助仍會全力以赴，將以各處室經費按輕重緩急，以預算流用方式支應，並把（預算短缺）問題反映給主管機關陸委會，也不排除以自籌款滿足下半年的執行需求。

據海基會統計數據顯示，二○一九至二○二二年，協助接回「滯陸國人」數量分別為四十四人、六十二人、六十七人和八十七人，有逐年上升之勢。

而自二○二○年至二○二三年，海基會每年編列「協處台商人身安全與經貿糾紛」業務費，分別為台幣九十一點三萬元、九十一點三萬元、一一九點三萬元、一百萬元，用以支應相關協處費用，包括交通費和新冠疫情期間的隔離費用等等。

由於上半年個案數增加較快，今年編列的一百萬元中，陸委會補助八十五萬元，目前已支用超過八十六萬元，海基會人士指出，這顯示疫情過後，案件數量突增，超過去年編列預算時的預期，會將原因報請陸委會了解，相信會有相應處置。

海基會方面強調，這些滯陸案件都是國人，如果要回台，海基會不可能不伸出援手，會持續和兩岸相關機關、台商協會和各級主管機關、社福團體一起聯繫和協助。

此外，近年「滯陸國人」返台需求案件增多，此前更在華南台商圈傳出，政府協助國人返台有所謂「六十五歲紅線」，即未滿六十五歲者要自己想辦法回台。海基會副秘書長蔡孟君回應，只要接到個案都會積極協處，不會根據年齡、性別而有差異；若遇家屬不願接手，海基會會請戶籍地社會局、社福機構協助安置。