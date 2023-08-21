SOHO中國欠稅 陸地產商又爆雷

中國大陸地產商接連爆發財務地雷。大陸「SOHO中國」近日發布今年度中期業績公告指出，集團旗下尚有人民幣十九點八六億元（約台幣八十七點四億元）的土地增值稅和相關滯納金未被償付，可能導致集團於今年六月卅日合計人民幣四十二點三二億元的銀行借款本金出現交叉違約。

此外，SOHO中國公布今年上半年財報顯示，今年上半年營業收人民幣八點二億元，年減百分之八點三，淨利潤人民幣一三六一點三萬元（約台幣五七二九萬元），年減百分之九十二點九，主因是大陸經濟不佳，出租辦公室空置率大增及租金下滑所致。

SOHO中國前身為北京紅石實業有限責任公司，成立於一九九五年，由潘石屹和妻子張欣共同創辦。

據上觀新聞報導，根據公告，SOHO中國子公司北京望京搜候房地產有限公司（簡稱北京望京公司）於去年八月收到當地稅務機關的稅項繳納通知，要求其在去年九月一日前支付望京SOHO項目塔一和塔二的相關土地增值稅人民幣十七點三三億元，自稅款滯納之日起按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。

SOHO中國在公告中表示，於今年六月卅日，已支付土地增值稅人民幣三○六○萬元，尚有人民幣十九點八六億元的土地增值稅和相關滯納金未被償付。

公告稱，土地增值稅的滯納導致集團於今年六月卅日合計人民幣四十二點三二億元的銀行借款本金有可能出現交叉違約。交叉違約借款本金為人民幣四十二點三二億元，利息為人民幣一○五七點六萬元，其中包括原合約約定的還款日在明年六月卅日之後到期的借款，由於可能會被各自借款人要求立即償還，因此於今年六月卅日將其重分類為流動負債。

SOHO中國稱，已持續與當地稅務機關就尚未償付的土地增值稅和相關滯納金開展溝通，就具體償付計畫達成一致，將繼續處置若干商業物業，用以償付部分土地增值稅。

截至六月卅日，SOHO中國總負債約人民幣三一五點一九億元，總資產約六八九點二億元。